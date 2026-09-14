El clima en Buenos Aires anticipa una semana con un cambio radical de temperaturas. La Capital Federal comenzará con un frío polar y culminará con marcas más cálidas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas mínimas se situarán en 3 grados y las máximas alcanzarán 12 grados. Pero se espera que, a medida que avancen los días, las marcas térmicas superen los 20 grados.

Este cambio climático se produce justo antes de la llegada de la primavera, que se dará el próximo lunes 21 de septiembre. La semana arranca con el día más frío y termina con el más agradable.

El pronóstico día por día

Para este domingo, se prevé un cielo parcialmente nublado y vientos del este que cambiarán al noreste. La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima de 12 grados. Será el día más frío de la semana.

El lunes, se espera un cielo entre algo nublado y parcialmente nublado. Los vientos del norte cambiarán al oeste y luego regresarán al norte. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 16 grados. Para el martes, se anticipa un cielo entre algo y parcialmente nublado. Los vientos del noroeste rotarán hacia el sur. Las temperaturas se ubicarán entre 10 y 19 grados.

Clima en Buenos Aires: del frío polar al calor primaveral

El miércoles, el pronóstico indica un cielo algo nublado y vientos del noreste que cambiarán al norte. Las temperaturas variarán entre 6 grados como mínima y 15 grados como máxima.

El jueves y el viernes: la tendencia se consolida

Ya el jueves, el clima se prevé mayormente a parcialmente nublado. Los vientos del norte y las temperaturas irán de 11 a 22 grados. Para el viernes, se anticipa cielo parcialmente nublado. Los vientos del sudeste rotarán al noreste. Las temperaturas se establecerán entre 12 y 23 grados. Será el día más agradable de la semana.

Finalmente, el sábado se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del este. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima de 21 grados.

La llegada de la primavera

La primavera comenzará el lunes 21 de septiembre. El clima en Buenos Aires muestra una transición clara: del frío polar de los primeros días al calor primaveral del fin de semana. El SMN recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico. Las temperaturas pueden variar según las condiciones meteorológicas de cada jornada.