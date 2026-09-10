La llegada de la primavera abre la temporada de escapadas al aire libre. Sin necesidad de alejarse demasiado de la Ciudad, existen pueblos bonaerenses ideales para organizar un picnic. A alrededor de una hora y media de CABA hay destinos que combinan espacios verdes, antiguas estaciones, plazas y gastronomía de campo.

La propuesta es sencilla: preparar algo para comer, llevar una manta y aprovechar los días de sol. Los tiempos de viaje son aproximados desde la Ciudad de Buenos Aires y pueden variar según el punto de partida, el tránsito y el estado de las rutas.

Los 10 pueblos ideales para una escapada de primavera

Carlos Keen pertenece al partido de Luján y es uno de los clásicos para una escapada corta. Su antigua estación ferroviaria y los espacios verdes que la rodean ofrecen un escenario para pasar el día al aire libre. El pueblo también se destaca por su propuesta gastronómica.

Uribelarrea, en Cañuelas, combina construcciones antiguas, calles tranquilas y una plaza central arbolada. Después del picnic, la jornada puede continuar con una caminata por el pequeño casco histórico. Tomás Jofré es reconocido por sus restaurantes de campo y conserva el ritmo tranquilo de los pequeños pueblos bonaerenses.

Capilla del Señor es uno de los pueblos históricos de la provincia. Ofrece calles antiguas, plazas y espacios verdes para recorrer durante una escapada de primavera. Su patrimonio arquitectónico permite sumar una caminata después del picnic. San Antonio de Areco es el destino más alejado de la selección. Sus espacios verdes junto al río Areco y su tradicional casco histórico lo convierten en un clásico bonaerense.

Más opciones para disfrutar del aire libre

Villa Ruiz, en el partido de San Andrés de Giles, conserva una fuerte identidad rural y ferroviaria. La tranquilidad del pueblo y sus espacios abiertos permiten organizar una salida de primavera. Open Door, muy cerca de Luján, se caracteriza por sus grandes extensiones verdes y su ambiente tranquilo. Su cercanía con la Ciudad permite plantearla como un destino para pasar algunas horas al aire libre.

10 pueblos cerca de Buenos Aires para hacer un picnic en primavera

Manzanares, en el partido de Pilar, conserva un perfil residencial y rural. Su histórica estación ferroviaria es uno de los puntos característicos. Abbott, en San Miguel del Monte, mantiene el aspecto de un pequeño pueblo bonaerense, con calles tranquilas y paisaje rural. Villa Logüercio, en Lobos, combina naturaleza, tranquilidad y espacios al aire libre. La presencia del entorno natural le aporta un atractivo diferente dentro de la selección.

Consejos antes de organizar la escapada

Los destinos ofrecen perfiles diferentes. Carlos Keen, Uribelarrea y Tomás Jofré permiten combinar el picnic con gastronomía y antiguas estaciones. Capilla del Señor y San Antonio de Areco suman un fuerte componente histórico. Antes de organizar la salida, conviene consultar las condiciones de acceso y las normas de cada espacio público. También es importante evitar dejar residuos y verificar posibles restricciones para determinadas actividades.

Con opciones ubicadas a alrededor de 90 minutos de Buenos Aires, estos pueblos permiten organizar una escapada de día. Llevar comida desde casa y aprovechar la primavera sin necesidad de recorrer grandes distancias.