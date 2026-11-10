Gerardo Martínez alertó por el impacto de la tecnología en el empleo: “Cinco grupos controlan esta nueva dimensión”

El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, respaldó el mensaje que dejó el papa León XIV durante su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y puso el foco en uno de los debates planteados durante la visita: el impacto de la transformación tecnológica sobre el empleo.

El dirigente, que también se desempeña como secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, aseguró que el movimiento obrero se siente representado por los conceptos expresados por el pontífice y reclamó avanzar hacia un nuevo acuerdo entre los distintos sectores de la sociedad.

“El diálogo debe ser política de Estado”, afirmó Martínez al analizar el encuentro que reunió a dirigentes sindicales, empresarios y representantes de organizaciones sociales. Para el referente gremial, cualquier modelo económico debería apoyarse sobre tres pilares: “Desarrollo, producción y trabajo”.

En esa línea, planteó la necesidad de avanzar hacia un acuerdo más amplio: “Por sobre todas las cuestiones, debemos discutir para trazar un nuevo contrato social”.

La advertencia por la tecnología y los algoritmos

Uno de los puntos centrales de las declaraciones de Martínez estuvo relacionado con los cambios que la digitalización está generando en las estructuras tradicionales del empleo.

El dirigente sindical advirtió sobre la concentración del desarrollo tecnológico y el poder que, según sostuvo, adquirieron grandes grupos internacionales.

“El proceso tecnológico y los algoritmos están monopolizados por cinco grupos que controlan esta nueva dimensión, impactando en lo político, en lo productivo, en lo social y en lo laboral”, afirmó.

Martínez sostuvo que frente a esas transformaciones será necesario garantizar mecanismos de protección para los trabajadores. El objetivo, señaló, debe ser “garantizar el resultado que es la justicia social y un piso de protección social en la transición”. Las declaraciones se conocieron después del Encuentro con el mundo del trabajo que León XIV encabezó el lunes en el Campus Papa Francisco de la UCA, en Puerto Madero.

La actividad reunió a alrededor de 600 invitados provenientes del sindicalismo, el empresariado, organizaciones sociales y el ámbito académico.

Sindicatos, empresarios y organizaciones sociales frente al Papa

Entre los dirigentes sindicales estuvieron los secretarios generales de la CGT Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, además de Martínez, Armando Cavalieri, Julio Piumato, Luis Barrionuevo, Sergio Romero, Rodolfo Aguiar, Sergio Palazzo y Víctor Santa María, entre otros.

Por el sector empresarial participaron representantes de la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, la Asociación Empresaria Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. También estuvieron integrantes de la Mesa de Enlace y representantes de movimientos sociales, entre ellos dirigentes de la UTEP y Libres del Sur.

Durante su intervención ante esos sectores, León XIV abordó los desafíos actuales y futuros del trabajo, con especial atención a las transformaciones tecnológicas y sus consecuencias sociales.

Martínez recogió ese planteo y sostuvo que el movimiento sindical encuentra coincidencias con la mirada expresada por el pontífice, especialmente en torno al diálogo, la justicia social y la necesidad de proteger a los trabajadores durante los procesos de cambio tecnológico.