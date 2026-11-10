Por qué aseguran que Soledad Pastorutti rompió el protocolo en la misa del Papa León XIV

La actuación de Soledad Pastorutti en el Monumento a Los Españoles durante los actos por la misa del Papa León XIV dejó una de las postales más comentadas. Lejos de seguir de forma rígida el esquema formal, la artista de Arequito reaccionó al pedido del público y desatendió las normas del protocolo. El detonante fue la prenda elegida como regalo para el Santo Padre.

Frente al grito de la marea de gente que le pedía revolear el poncho, la folclorista aclaró que el suyo era pesado. Por eso, solicitó que le alcanzaran el abrigo destinado al Pontífice para agitarlo en el aire y cargarlo del fervor popular antes del saludo oficial.

Aquel gesto descontracturado dio paso a una instancia de enorme valor afectivo. Acompañada por su hermana Natalia, Soledad Pastorutti no imaginaba que la jornada le reservaba un encuentro cara a cara para entregarle el obsequio en mano.

Tras descender del escenario, la intérprete volcó su alegría por el cruce directo con la máxima autoridad eclesiástica. “Estoy feliz. Son momentos únicos, difíciles de describir. Además, pude saludarlo. Estoy muy emocionada. No tengo palabras para describir esto. Es súper importante a nivel personal” manifestó sobre lo sucedido.

Durante una charla con Cadena 3, la jurada de la música popular repasó la incredulidad que sintió al ser convocada al saludo personal. “Soy una persona que valora mucho los momentos que me tocan vivir gracias a la música, pero no pido. No sé qué hice para que me surjan estos momentos tan hermosos, y los disfruto. Tampoco sabía que lo iba a saludar. No lo podía creer” expresó respecto a la experiencia vivida.

Este hecho inolvidable tocó de lleno las convicciones espirituales que mamó en su pueblo natal desde pequeña. Al ser consultada sobre sus raíces religiosas, “Está la tradición familiar de mi bisabuela Laura, que nos llevaba a la iglesia en el pueblo, con toda la familia. Me gustaba escuchar a los que cantaban en la iglesia con la guitarra. Conforme pasaron los años me acerqué a la Virgen de Luján, de la que soy muy devota. Tengo una capilla en casa. Creo, me hace bien creer y me gusta” reveló la artista.

El revoleo del abrigo y la posterior bendición convirtieron la jornada en un hito dentro de la carrera de Soledad Pastorutti. La fusión entre el fervor popular y su fe familiar consagró una presentación que trascendió la propia ceremonia litúrgica.