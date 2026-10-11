El gobernador de Entre Ríos bancó la gestión económica de Javier Milei y pidió no volver al pasado

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó el interés de los inversores internacionales por la Argentina tras participar de la comitiva oficial que viajó a París en el marco de la Argentina Week 2026 y sostuvo que la principal preocupación que recogió estuvo vinculada con la continuidad del rumbo económico.

“El principal cuestionamiento o temor de los inversores no pasaba por alguna cuestión puntual del programa macroeconómico, sino básicamente por la política”, afirmó en diálogo con Splendid AM 990.

En ese sentido, el mandatario provincial consideró que la participación de 14 gobernadores en la actividad fue una señal para quienes temen un cambio de dirección en el país, según se informó el medio Agencia Noticias Argentinas.

También defendió los avances del Gobierno nacional en materia fiscal y sostuvo que la Argentina está cerca de superar la restricción externa por el ingreso de divisas provenientes del gas, el petróleo, la minería y el campo. Sin embargo, advirtió que el acceso al crédito dependerá, entre otros factores, de una reducción del riesgo país y de una mayor previsibilidad política.

Frigerio también se refirió al debate por la reforma electoral y la posible suspensión de las PASO. Consideró que obligar a los ciudadanos a votar hasta cinco veces durante 2027 sería “una exageración” y planteó que los partidos deberían tener la posibilidad de resolver sus candidaturas de manera autónoma.

Además, sostuvo que la política debe volver a escuchar a la ciudadanía y concentrarse en temas como el empleo y la recuperación del ingreso disponible.

Por último, el Gobernador reconoció que la transición económica es difícil para una parte importante de la sociedad, aunque consideró que el esfuerzo puede valer la pena si se mantiene el rumbo.

“La política tiene la responsabilidad no sólo a nivel nacional sino también de los gobernadores y de los intendentes de intentar amortiguar las dificultades de esta transición”, afirmó. También sostuvo que el desafío será consolidar un modelo que permita sostener la estabilidad y evitar un regreso al esquema económico anterior.





