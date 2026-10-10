En La Libertad Avanza de Río Negro, la pelea por el poder empezó antes de tiempo y nadie quiere quedarse afuera del reparto. Como lo caracteriza, el personalismo de Aníbal Tortoriello lo llevó a proclamarse candidato a gobernador por cuenta propia, pero detrás de su anuncio hay una interna mucho más profunda: dirigentes que buscan asegurarse un lugar, sectores que no quieren entregar sus fichas y una conducción nacional que todavía no repartió las cartas que le permitan cumplir el objetivo de la reelección de Javier Milei.

El diputado nacional y exintendente de Cipolletti tiene votos para mostrar que lo convierte en un aspirante competitivo. Pero una cosa es tener respaldo electoral y otra, muy distinta, contar con la bendición partidaria. La diferencia se la recordó el abogado viedmense Damián Torres, vicepresidente y apoderado de La Libertad Avanza en Río Negro, al definir la postulación de Tortoriello como una expresión de su deseo y aclarar que no hay una candidatura formalmente resuelta. La conducción nacional mantiene la decisión final y la prioridad sigue siendo la reelección de Javier Milei.

Torres no es un comentarista ocasional de la interna. Heredó la voz de mando en LLA tras la caída en desgracia de Lorena Villaverde. Su cargo lo ubica en el corazón de la estructura partidaria: conoce de reglas y roscas, interviene en la organización legal del espacio y tiene voz para marcar qué decisiones están tomadas y cuáles no. Su mensaje es claro: ningún dirigente puede convertir una aspiración personal en una candidatura oficial por el solo hecho de anunciarla. Sin embargo, tampoco es un árbitro ajeno a la disputa. El abogado viedmense tiene su propia construcción política y aspira a disputar la intendencia de Viedma. Representa la autoridad formal del partido, pero también juega en el armado que viene.

Consultado por una hipotética elección entre la intendenta de Roca y Alberto Weretilneck, Tortoriello fue categórico y eligió a la dirigente peronista. No anunció una alianza, pero la frase abrió un frente interno. Torres respondió que la intendenta de Roca representa al kirchnerismo y que La Libertad Avanza mantiene diferencias ideológicas profundas con ese espacio. ¿Por qué el cipoleño hizo ese comentario? ¿Qué busca conseguir?. Entre otras opciones, marcar a Weretilneck como su principal adversario cuando el gobernador aspira a captar algunos votos del espacio libertario y mostrar queestá dispuesto a construir acuerdos que otros rechazan.

Damián Torres ejerce la autoridad dentro de LLA de Río Negro tras el escándalo que dejó a Lorena Villaverde sin banca en el Senado

La interna también es una discusión por las listas legislativas, las intendencias y las posibles alianzas, entre ellas con el PRO que puso como límiete Tortoriello. El senador Enzo Fullone construye su propio espacio y aparece como otra referencia del armado libertario. Si el cipoleño consigue instalarse como candidato indiscutido, el resto de los sectores perderá capacidad de negociación. Por eso, el apuro incomoda: no solo desafía los tiempos de Karina Milei, también amenaza con condicionar a quienes pretenden tener voz en el reparto.

En el análisis previo y aún sin fecha de elecciones, se sabe que el arrastre de Milei en Río Negro posiciona al partido por arriba de los 20 puntos sin importar el nombre del candidato. Luego en un análisis más profundo de encuestas, instalación en el territorio y conocimiento, cada uno intentará marcar diferencias. Lo cierto es que independientemente de quién sea el elegido, ir en la boleta de LLA ya lo hace competitivo.

Damián Sánchez está acusado de extorsionar a traves de distintas paginas de pseudo noticias al líder de Repúblicanos Unidos, Nicolás Suárez Colman

La interna, además, convive con controversias que no ayudan a construir una imagen de orden. Republicanos Unidos, una de las fuerzas aliadas de La Libertad Avanza y conducida por Nicolás Suárez Colman, quedó atravesada por un escándalo. Damián Sánchez enfrenta una acusación judicial por extorsión. La fiscalía sostuvo la formulación de cargos en el pedido de 10 mil dólares al abogado roquense y a su esposa Graciela Krieger (ex asesora de Fullone en el Senado) para abandonar el partido. El operador oriundo de Allen, que administra distintos perfiles pseudos noticiosos en Facebook, que enfrenta otras investigaciones como administar un garito en Roca, amenazaba al matrimonio de destruir su imagen política con publicaciones en su contra.

En la urgencia. La Libertad Avanza debe resolver sus diferencias antes de que la disputa por el poder termine ocupando más espacio que el proyecto que pretende ofrecer a los rionegrinos.