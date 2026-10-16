La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) fue protagonista este jueves 15 de octubre de la Quinta Marcha Federal Universitaria, con una multitudinaria movilización por el centro de Neuquén para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Las columnas de manifestantes cubrieron más de 15 cuadras, según informó la casa de estudios.

La marcha reunió a integrantes de la comunidad universitaria, organizaciones gremiales y sociales y vecinos de la capital provincial. El rector de la UNCo, Christian Lopes, y la vicerrectora, Lorena Higuera, encabezaron la movilización, que comenzó en el playón de estacionamiento de la universidad y culminó en el Monumento a San Martín.

Durante el cierre de la jornada, Lopes lanzó una frase que sintetizó el espíritu de la convocatoria: “¿Quién dijo que nos habían vencido?”. La protesta se desarrolló en simultáneo con movilizaciones en distintos puntos del país y volvió a poner en el centro de la discusión el financiamiento de las universidades públicas, los salarios, las becas y los recursos para la investigación.

Una movilización multitudinaria en el centro de Neuquén

La concentración comenzó a las 17 en el playón de estacionamiento de la UNCo. A partir de las 18, los manifestantes iniciaron el recorrido por las calles de la ciudad, en una convocatoria que buscó visibilizar la situación presupuestaria del sistema universitario.

Las imágenes difundidas por la Universidad Nacional del Comahue mostraron columnas que se extendían por más de 15 cuadras. Lopes y Higuera encabezaron la movilización, acompañados por integrantes de la comunidad educativa y otros sectores que se sumaron al reclamo.

La marcha formó parte de una nueva jornada nacional de protesta para exigir que el Gobierno avance con la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Según la convocatoria, al 15 de octubre se cumplían 359 días sin que la norma se cumpliera.

¿Cuál fue el recorrido de la marcha universitaria en Neuquén?

La movilización partió desde el predio de la Universidad Nacional del Comahue y avanzó por el centro de la capital neuquina hasta llegar al Monumento a San Martín.

El recorrido previsto fue el siguiente:

Salida desde el playón de estacionamiento de la UNCo.

Avance por la avenida Leloir hasta la avenida Argentina.

Continuación hasta la calle Alcorta.

Retorno por la avenida Argentina.

Cierre en el Monumento a San Martín.

La convocatoria estuvo abierta a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, investigadores, representantes gremiales, organizaciones sociales y vecinos. La participación de estos sectores reflejó que la discusión sobre el presupuesto universitario excede los límites de las aulas: también involucra la actividad científica, las condiciones laborales y las oportunidades de acceso a la educación superior.

“¿Quién dijo que nos habían vencido?”, el mensaje de Christian Lopes

El rector de la UNCo, Christian Lopes, participó del cierre de la movilización y dejó un mensaje dirigido a quienes sostienen el reclamo por el financiamiento universitario.

“Quién dijo que nos habían vencido”, expresó ante la multitud, en una jornada que volvió a mostrar la capacidad de convocatoria de la comunidad universitaria.

Antes de la marcha, el rector había cuestionado la estrategia del Gobierno nacional frente al conflicto. “El gobierno juega al cansancio, pero la sociedad sigue defendiendo la universidad pública”, afirmó.

Lopes también advirtió sobre el impacto que, según sostuvo, puede tener la falta de recursos para sostener las actividades académicas y científicas. “El funcionamiento de las universidades públicas está en peligro. El Gobierno no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario y pretende achicar el presupuesto en esta nueva Ley de Presupuesto Nacional”, manifestó.

Las declaraciones expresan la preocupación de las autoridades universitarias por el sostenimiento de las instituciones en un escenario de discusión presupuestaria y reclamos por la aplicación de la normativa vigente.

Becas, salarios e investigación: qué reclama la UNCo

La vicerrectora Lorena Higuera planteó que el conflicto no se limita a una discusión sobre partidas presupuestarias. Para las autoridades de la UNCo, los recursos son necesarios para garantizar el funcionamiento cotidiano de la universidad y sostener el sistema científico y tecnológico.

“Es necesario defender la universidad pública porque necesitamos un presupuesto que permita consolidar las becas estudiantiles, que permita sostenernos en nuestros lugares de trabajo y de investigación, que permita que las universidades funcionen a puertas abiertas”, señaló.

El reclamo abarca tres áreas centrales:

Salarios y puestos de trabajo: sostener las condiciones laborales de docentes, no docentes e investigadores.

Becas estudiantiles: contar con recursos que acompañen las trayectorias académicas y favorezcan la continuidad de los estudios.

Funcionamiento e investigación: garantizar fondos para las actividades de enseñanza, el trabajo científico y el desarrollo de las universidades.

Higuera también cuestionó el rumbo de las políticas nacionales para el sector. “Este modelo económico no quiere universidad pública, ni sistema científico y tecnológico”, sostuvo.

La discusión presupuestaria tiene consecuencias potenciales sobre la comunidad educativa y sobre las actividades que las universidades desarrollan en sus territorios. En el caso de la UNCo, su presencia en Neuquén y Río Negro hace que el debate alcance a estudiantes, trabajadores, investigadores y comunidades vinculadas con sus distintas sedes.

El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario

La Quinta Marcha Federal se realizó en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El reclamo de las instituciones apunta a garantizar recursos para el funcionamiento, la recomposición salarial y las becas, además de sostener las actividades científicas y académicas.

La discusión también tuvo una instancia judicial. El 7 de octubre, el juez federal Martín Cormick ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con el cumplimiento inmediato de la ley, luego de declarar inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había suspendido su ejecución. El fallo respondió a presentaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Universidad de Buenos Aires.

La decisión judicial abrió una nueva etapa en el conflicto, aunque no significó que las demandas presupuestarias quedaran resueltas. En la previa de la movilización, la UNCo mantenía su reclamo por la aplicación efectiva de la norma y por los recursos necesarios para sostener sus actividades.

El trasfondo es una discusión sobre la capacidad financiera de las universidades nacionales para afrontar sus obligaciones. Para las autoridades universitarias, el cumplimiento de la ley resulta clave para sostener los salarios, las becas y el funcionamiento institucional.

Una protesta que se suma a otros reclamos universitarios

La movilización de este 15 de octubre no fue una acción aislada. La comunidad universitaria viene realizando distintas actividades para reclamar por el financiamiento del sistema, desde marchas federales hasta pronunciamientos institucionales y acciones simbólicas.

En agosto, la UNCo realizó un abrazo simbólico a su Biblioteca Central para exigir el cumplimiento de la ley y reclamar actualizaciones salariales y de las becas. En esa oportunidad, las autoridades también advirtieron sobre la falta de recursos comprometidos para afrontar gastos de funcionamiento. El antecedente del abrazo simbólico a la Biblioteca Central de la UNCo.

La reiteración de las protestas permite observar la continuidad del conflicto y la búsqueda de mantener el tema en la agenda pública. La convocatoria de octubre sumó una nueva demostración en las calles, con una participación que la universidad describió como multitudinaria.

En paralelo, la discusión por los fondos para 2027 agrega otra dimensión al reclamo. La UNCo ya había advertido sobre las diferencias entre los recursos que el sistema universitario considera necesarios y los contemplados en el proyecto presupuestario del Poder Ejecutivo.