El Gobierno descarta tensión cambiaria en 2027: “Nos preparamos para el peor de los mundos”

El Gobierno nacional volvió a descartar un escenario de tensión cambiaria durante el año electoral. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró que la economía llegará a 2027 en mejores condiciones y afirmó que la administración de Javier Milei está acumulando liquidez para afrontar eventuales episodios de volatilidad.

“Ya lo ha dicho el Presidente (Javier Milei) y el ministro Luis ("Toto") Caputo: no va a haber volatilidad ni tensión el año que viene, porque se llega con la economía mucho más fuerte, más sólida. Nos preparamos para el peor de los mundos”, sostuvo Furiase en declaraciones radiales.

El secretario de Finanzas señaló además que la estrategia consiste en sostener los fundamentos macroeconómicos y construir “colchones de liquidez” que permitan reducir el impacto de eventuales turbulencias políticas o internacionales.

En ese sentido, destacó que las compras de divisas realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) superaron los US$15.000 millones y remarcó también el aporte del superávit comercial.

Según Furiase, ambos factores contribuyen a “minimizar cualquier ruido político o de la crisis que hay en los mercados internacionales”.

El Gobierno calcula su respaldo ante una eventual corrida

Las declaraciones se producen días después de que Milei asegurara que el Gobierno cuenta con herramientas por unos US$125.000 millones para afrontar una eventual corrida cambiaria durante 2027.

“No espero una corrida, pero me preparo”, había señalado el Presidente.

Para llegar a esa cifra, Milei mencionó diferentes fuentes e instrumentos: US$25.000 millones correspondientes a vencimientos en manos de tenedores locales; US$20.000 millones que proyecta que compre el Banco Central; otros US$20.000 millones vinculados a swaps de monedas con China y Estados Unidos; US$15.000 millones mediante operaciones de dólar futuro y US$30.000 millones provenientes del superávit comercial.

El cálculo oficial contempla además los fondos que puedan ingresar a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y otros mecanismos de financiamiento.

Los US$125.000 millones mencionados por el Presidente, por lo tanto, no corresponden exclusivamente a reservas disponibles actualmente, sino a una estimación oficial que combina distintas fuentes, instrumentos y proyecciones financieras.

Qué dijo Furiase sobre la inflación

El secretario de Finanzas también se refirió al dato de inflación de septiembre difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que mostró una suba mensual del 1,9%, frente al 1,7% registrado en agosto.

Furiase destacó que se trató del registro más bajo para un septiembre en los últimos nueve años y puso el foco en la evolución interanual. Según los datos oficiales, la inflación acumuló 23,6% durante los primeros nueve meses de 2026 y alcanzó el 33,4% interanual.

Para el funcionario, el comportamiento de los precios continúa mostrando una desaceleración en la comparación anual y remarcó que el índice mensual permanece por debajo del 2%.

El Gobierno sostiene así su estrategia de cara a 2027: preservar el equilibrio macroeconómico y acumular herramientas financieras con el objetivo declarado de reducir el impacto que pueda generar la incertidumbre propia del calendario electoral.