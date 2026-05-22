En medio de una creciente tensión por la continuidad de las prestaciones, el Ministerio de Economía dispuso un auxilio financiero de $580.000 millones para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), el organismo que brinda cobertura a millones de afiliados en todo el país.

La decisión se formalizó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y se enmarca en un escenario marcado por reclamos por cortes de servicios y demoras en la entrega de medicamentos, una situación que viene generando preocupación entre afiliados y prestadores.

Un refuerzo millonario para sostener el sistema

Según la normativa, el objetivo del financiamiento es permitir que el organismo pueda “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.

Desde el Gobierno se justificó la medida en la “crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto”, que obligó a instrumentar un esquema extraordinario de asistencia.

El auxilio se canalizará mediante la ampliación de la emisión de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAP), lo que implica que el Estado nacional tomará deuda para sostener el financiamiento del organismo.

Cómo se distribuyen los fondos

El aporte de $580.000 millones fue dividido en tres tramos.

Un primer 33% se integrará con letras con vencimiento el 31 de julio de 2026, por un valor nominal de $173.672 millones.

Un segundo tramo, también del 33%, se cubrirá con instrumentos que vencen el 31 de agosto de 2026, por $164.037 millones.

El 34% restante se completará con letras con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, por $187.363 millones.

Una medida en medio de la presión por el sistema

La resolución establece que estas Letras del Tesoro deberán ser reembolsadas dentro del mismo ejercicio financiero, en línea con la normativa vigente del presupuesto 2026.

El esquema de asistencia se da en un contexto de fuerte presión sobre el sistema de salud del organismo, con reclamos crecientes por demoras en prestaciones, interrupciones de servicios y dificultades en la provisión de medicamentos.

Mientras el Gobierno busca sostener el funcionamiento con un refuerzo extraordinario, la discusión sobre la sostenibilidad del sistema vuelve a quedar en el centro de la escena.