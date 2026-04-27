El conflicto entre los prestadores privados de salud y el PAMI sumó un nuevo capítulo y comenzó a impactar de lleno en la atención médica de la región patagónica, con especial repercusión en Río Negro. Clínicas y sanatorios anunciaron que, ante la falta de actualización en los valores de las prestaciones, profundizarán las restricciones en los servicios.

Unas 30 instituciones privadas de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa informaron que desde este lunes quedará suspendida la atención de prácticas ambulatorias para afiliados del organismo nacional. La medida incluye estudios de diagnóstico por imágenes, consultas con especialistas, prácticas cardiológicas y endoscopías, entre otras prestaciones.

La decisión se suma a la suspensión de cirugías programadas, que ya rige desde hace una semana, manteniéndose únicamente la atención de urgencias y emergencias. Desde el sector explicaron que la medida responde a la falta de respuestas del PAMI frente al reclamo por la actualización de los valores retributivos, que, según explicaron- se encuentran desfasados frente a los costos actuales del sistema de salud.

Los prestadores señalaron que las prestaciones ambulatorias ya venían funcionando con fuertes limitaciones debido a la implementación de cupos por parte del propio organismo nacional. Estos límites alcanzan tanto a los afiliados como a las Unidades de Gestión Local (UGL), que requieren autorizaciones excepcionales para determinados casos.

“Nos vemos en la necesidad de profundizar, progresivamente, las restricciones de servicios”, indicaron. Además, remarcaron que buscan preservar el funcionamiento de las áreas críticas. Sin embargo, advirtieron que el escenario podría agravarse: de no mediar una solución concreta en el corto plazo, a partir de la primera semana de mayo podría verse afectada también la atención en guardias.

Los prestadores responsabilizan directamente a las autoridades del PAMI, al sostener que las decisiones necesarias para evitar un mayor deterioro del sistema no dependen de las clínicas, sino del organismo nacional. Mientras tanto, las instituciones aseguran que continúan abiertas al diálogo y han reiterado pedidos de reunión para destrabar el conflicto.

En Río Negro, la situación ya afecta a centros de referencia y genera preocupación en afiliados que dependen exclusivamente de la cobertura del PAMI para sostener sus tratamientos.