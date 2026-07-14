El Gobierno nacional envió al Senado seis nuevos pliegos para la designación de jueces con el objetivo de avanzar en la cobertura de vacantes dentro del Poder Judicial. Entre las postulaciones sobresale la del magistrado Pablo Bertuzzi para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, uno de los tribunales con mayor peso en la revisión de las principales causas de corrupción.

Los pliegos tomarán estado parlamentario durante la próxima sesión del Senado y luego serán girados a la Comisión de Acuerdos, donde los postulantes deberán exponer antes de que la Cámara alta defina si aprueba sus designaciones.

La candidatura de Bertuzzi vuelve a poner el foco sobre un cargo que permanecía bajo debate desde su traslado en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando pasó del Tribunal Oral Federal N° 4 a la Cámara Federal porteña. Ese cambio fue posteriormente cuestionado por el kirchnerismo y rechazado por el Senado en 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, junto con el traslado del juez Leopoldo Bruglia.

La Cámara Federal porteña tiene un rol estratégico dentro del sistema judicial porque revisa las resoluciones de los jueces federales de primera instancia. Entre los expedientes que pasan por ese tribunal se encuentran investigaciones de alto impacto, como la causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA y la pesquisa por presuntos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en las que están investigados el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Además de Bertuzzi, el Poder Ejecutivo propuso al juez Pablo Yadarola para integrar la misma Cámara Federal. También envió los pliegos de Valeria Alejandra Rico para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal; Santiago Schiopetto y Ramiro Velasco para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6; y Sergio Buitrago para ocupar el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26.

La iniciativa forma parte de la política impulsada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para avanzar con la cobertura de alrededor de 300 vacantes entre jueces, fiscales y defensores. En junio, el Senado aprobó 74 designaciones judiciales, mientras que la Comisión de Acuerdos ya fijó para el 4 y 5 de agosto las audiencias correspondientes a otros 22 postulantes.