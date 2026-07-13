El secretario de Justicia de la Nación, Santiago Viola, quedó en el centro de la polémica luego de ser fotografiado en el Kansas City Stadium durante el partido en el que la Selección Argentina venció a Suiza por los cuartos de final del Mundial. La imagen generó repercusiones porque, según trascendió, el Gobierno había desalentado los viajes de funcionarios al torneo.

La fotografía, difundida por el periodista Nicolás Pizzi, muestra al funcionario en una ubicación cercana al campo de juego. Viola es el número dos del Ministerio de Justicia, que encabeza Juan Bautista Mahiques.

Desde la cartera nacional explicaron que el funcionario viajó junto a su familia tras solicitar cuatro días de licencia para visitar a su padre, quien reside en Estados Unidos. Según indicaron, aprovecharon esa estadía para asistir al partido y aseguraron que regresará al país el viernes.

El episodio reavivó el debate sobre la postura del Gobierno respecto de los viajes de sus funcionarios durante el Mundial. Aunque semanas atrás desde la Casa Rosada afirmaban que no existía una prohibición formal, distintas fuentes oficiales sostuvieron que sí se había transmitido internamente una recomendación clara para evitar este tipo de desplazamientos y mantener una imagen de austeridad.

Incluso, dirigentes del oficialismo reconocieron que la consigna había generado malestar entre algunos funcionarios. Uno de los casos mencionados fue el del jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, quien, según versiones surgidas desde Balcarce 50, había manifestado desde hacía meses su intención de asistir al Mundial.

El propio presidente Javier Milei tenía previsto viajar a Estados Unidos en coincidencia con uno de los partidos de la Selección, aunque finalmente suspendió esa visita por cuestiones de agenda. Desde el Ejecutivo señalaron en ese momento que el mandatario no tenía previsto concurrir al estadio y que cualquier eventual viaje tendría un carácter exclusivamente oficial.

En el Ministerio de Justicia remarcaron que Viola utilizó días de licencia para concretar el viaje y aseguraron que no hubo irregularidades. "No tiene nada que esconder", señalaron desde la cartera al defender la actuación del funcionario.