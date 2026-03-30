El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de aumentos salariales para los trabajadores de la administración pública mediante el Decreto 206/2026, que alcanza tanto al personal permanente como transitorio.

La medida establece un cronograma de subas escalonadas con carácter retroactivo, tras la homologación de acuerdos paritarios, y busca ordenar la evolución de los salarios hasta el mes de mayo. Según el detalle, los incrementos serán del 2,50% en enero, 2,20% en febrero, 2% en marzo, 1,70% en abril y 1,50% en mayo, calculados sobre las remuneraciones vigentes al cierre de cada mes anterior.

Además, el decreto fija nuevos topes para servicios extraordinarios, que parten de $791.210 y alcanzarán los $851.392 hacia el cierre del período, sin incluir adicionales específicos. La normativa también dispone la continuidad de las sumas fijas no bonificables hasta finales de mayo, con el objetivo de unificar criterios de liquidación en todas las áreas del Estado.

El alcance de la medida impacta en el Sistema Nacional de Empleo Público, incluyendo actualizaciones en suplementos, compensaciones y reintegros vinculados a gastos de comida y movilidad.