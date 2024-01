Crexell sostuvo que Milei "no entiende" que el Congreso tiene su misma jerarquía

Este miércoles a la madrugada, el proyecto de Ley Ómnibus impulsado por el gobierno de Javier Milei consiguió dictamen para su tratamiento en la Cámara de Diputados. El logro del oficialismo se dio en el medio de un polémico plenario de comisiones y previo al primer paro general de la gestión libertaria. Desde Neuquén, los legisladores tuvieron un encuentro con el gobernador Rolando Figueroa y ya empiezan a definir las líneas con la que tratarán los cientos y cientos de artículos que el Ejecutivo busca impulsar, derogar y modificar.

"Veo mucha desprolijidad por parte del gobierno nacional en la forma que plantea el inicio de su gestión a las patadas", sostuvo la senadora nacional por el MPN Lucila Crexell en La Primera Mañana por AM 550. Manifestó que el proyecto de ley es "muy ambicioso" y que en la provincia interesa principalmente la reforma de la Ley de Hidrocarburos, aunque también aclaró que tiene muchas cosas "muy peligrosas para el régimen jurídico argentino".

En este sentido, también se posicionó en contra del procedimiento que está llevando a cabo el oficialismo para llevar a cabo su plan de gobierno. Durante la jornada de ayer, hubo un gran revuelo por la supuesta firma en una hoja blanco de los diputados para dar el dictamen y posteriormente se generaron grandes cruces por redes sociales entre referentes de los "bloques dialoguistas" con el ministro de Economía, Luis Caputo.

"La forma es mucho más importante que el fondo en muchas cuestiones porque es una garantía constitucional y da seguridad juridica", acotó Crexell y agregó: "Hagamos las modificaciones, pero como corresponde como está diseñado en nuestro sistema constitucional. Que tampoco es tan engorroso. Lo que pasa es que han generado un caos y una confrontación con agravios. Permanecen en esta política de la grieta que parece que lo importante queda resignado y se arma todo este circo".

A la vez, puntualizó sobre las modificaciones que quiere hacer el gobierno en cuanto a la Ley General del Ambiente, en donde "la cambian porque quieren hacer una explotación minera que pone en riesgo los recursos naturales". Si bien manifestó que es importante la inversión y la entrada de dólares y trabajo al país, sostuvo que "preferiría que se invierta con criterios de sostenibilidad".

En este sentido, apuntó contra Milei: "No es que a mi no me gusta ese artículo y voy y lo derogo por decreto. Es muy peligroso un presidente que no entiende que el Congreso tiene su misma jerarquía constitucional, que el Gobierno se compone de presidente y Congreso, y que el Congreso tiene poder de control sobre los actos del presidente".

Por último, habló sobre el pedido del peronismo en el Senado para tener una sesión especial para rechazar el DNU: "Pensar que ese DNU es constitucional hay que volver a estudiar derecho". La senadora volvió a insistir con que "la forma invalida todo lo que está dentro" y declaró que tiene "cosas muy graves" como la derogación de la Ley de Tierras.

"Es un horror que un presidente presente un proyecto de ley con esos errores de técnica legislativa", concluyó.