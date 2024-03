Crexell apuntó contra Caputo por no ir a defender el DNU: "Le da pánico"

Continúan las repercusiones por el tratamiento del DNU 70/23 en el Senado, donde recibió 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones. El decreto impulsado por el presidente Javier MIlei modifica, sustituye o deroga más de 100 leyes o decretos y, en ese océano de contenidos, encontró mucho respaldo en varios puntos específicos, pero un rechazo general en las formas .

La senadora de Comunidad Neuquén, Lucila Crexell, habló en "Neuquén.AR" por AM 550 y explicó que con respecto al DNU lo que ocurrió es que no fue sólo que no acreditaba en los conceptos de "necesidad y urgencia", sino que también "transgrede muchos otros principios constitucionales".

En este sentido, indicó que ella está de acuerdo con muchos de los contenidos del DNU, pero que si se aprueba uno "que está mal desde el principio", lo que sucede es que "después estás habilitando que cualquier presidente te dicte otro DNU con otro esquema totalmente contradictorio".

Con respecto a la gestión de La Libertad Avanza, sostuvo que, en su afán de apurar el tratamiento y la aprobación de las normas que escriben, no analizan los efectos que puede llegar a producir su iniciativa legislativa en materia presupuestaria, social y contractual: "Con el Decreto de Necesidad y Urgencia se cambiaron cuestiones relativas a defensa de consumidores".

En esta línea, sostuvo que el ministro de Economía, Luis Caputo, no quiso asistir al Senado a explicar los alcances del DNU "porque le da pánico", señaló que "le cuesta hablar" y recordó la vez que cuando era funcionario del gobierno de Macri fue al Congreso y tuvo un cruce con una diputada: "Le huye a su tarea de explicar".

Crexell aseguró que no se puede reconstruir al MPN con Omar Gutiérrez

Dentro del plano local, definió que el gobernador Rolando Figueroa estuvo "muy íntegro" contra los "aprietes" de Milei: "Se ha mostrado muy insolvente, muy consistente". Por otra parte, fue consultada por cómo ve al Movimiento Popular Neuquino (MPN) en su nuevo rol como opositor y lo que le espera para el futuro: "Me da mucha tristeza lo que pasó con el partido".

La senadora señaló que su mamá, la ex intendenta de San Martín de los Andes Luz Sapag, le advirtió sobre lo que iba a suceder previo a su muerte: "Estaba peleando por restituir un movimiento o reconstruir un MPN, si querés, aggiornado, modernizado a los nuevos tiempos, pero sobre la base de esos principios que lo fundaron".

Por último, manifestó que ella "seguía un poco esa línea" y que la "mataron a palos": "A la larga te das cuenta que esa degradación fue llevando al movimiento a lo que es hoy y no sé que va a pasar porque si sigue Omar Gutiérrez condiciendo al Movimiento Popular Neuquino es muy difícil reconstruirlo".