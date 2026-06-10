La Escuela Militar de Montaña de Bariloche volvió a demostrar por qué es una referencia internacional cuando se habla de entrenamiento en ambientes extremos. Por primera vez en su historia, dos operadores especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos lograron completar y aprobar el exigente Curso de Montaña que se dicta en la institución, una capacitación que pone a prueba la resistencia física, mental y técnica de quienes se animan a enfrentarla.

Según el diario local El Cordillerano, los graduados pertenecen al 492nd Special Operations Wing y al 919th Special Operations Wing. Su participación marcó además el regreso de personal militar estadounidense a estos cursos después de 20 años.

Aprobar este curso no es tarea sencilla. Durante semanas, los participantes deben enfrentarse a condiciones extremas en plena cordillera, atravesando escenarios donde el frío, la altura y el terreno juegan un papel determinante. Las exigencias son tan altas que no todos consiguen llegar al final.

La capacitación incluyó escalada en hielo y roca, supervivencia y técnicas de combate en ambientes cordilleranos. Según informaron desde la Escuela Militar de Montaña, ambos suboficiales lograron superar todas las exigencias y destacaron la utilidad de los conocimientos adquiridos para su futuro profesional.

El prestigio de la Escuela Militar de Montaña trasciende hace tiempo las fronteras argentinas. Cada año llegan a Bariloche alumnos extranjeros provenientes de distintos países atraídos por la calidad de la formación que se brinda en la institución. Esa reputación convirtió a la ciudad cordillerana en uno de los centros de capacitación militar más reconocidos de América Latina.