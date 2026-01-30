La Dirección Nacional de Vialidad anunció la puesta en marcha de un sistema de retiro voluntario dirigido a su personal, con el objetivo de ajustar la dotación a las necesidades funcionales del organismo y promover una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Esta iniciativa se enmarca en la Resolución Conjunta 50/2025, emitida por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública junto con la Secretaría de Hacienda, que establece el procedimiento para planes de retiro y otras modalidades voluntarias de desvinculación laboral dentro de la administración pública nacional.

El plan en etapas con alternativas

El plan contempla etapas de difusión y asesoramiento para que los agentes puedan evaluar las alternativas disponibles. Aquellos que decidan adherirse firmarán un acuerdo de desvinculación conforme al artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, formalizando así su retiro.

El gerente ejecutivo de Recursos Humanos, licenciado Diego Tomás Riveira, fue autorizado para suscribir estos acuerdos en representación de Vialidad ante la autoridad administrativa del trabajo, siguiendo los modelos oficiales anexos a la resolución.

Desde Vialidad destacaron que esta medida no solo pretende ajustar la plantilla laboral sino también facilitar que el personal pueda incorporarse al sector privado o desarrollar proyectos personales. Además, se contempla la opción de reingreso al Estado después de cinco años desde la finalización de la relación laboral.

El organismo confirmó que cuenta con los créditos presupuestarios necesarios para afrontar los costos derivados del sistema de retiro voluntario. Asimismo, las áreas de empleo público, presupuesto y asesoría jurídica participaron en la elaboración del plan sin presentar objeciones.