La Legislatura del Chubut aprobó un acuerdo que propone por parte del Gobierno provincial la construcción y mejora de viviendas en las comunas rurales de Facundo, Aldea Apeleg, Doctor Ricardo Rojas, Lago Blanco, Aldea Beleiro, Cushamen, Telsen, Lagunita Salada, Gan Gan y Cerro Centinela.



Estas acciones, impulsadas por el Ejecutivo de Ignacio Torres a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), contemplan la construcción de viviendas familiares de dos y tres dormitorios, así como unidades tipo monoambientes destinadas principalmente a personas solas, como trabajadores rurales y personal de campo.



Los convenios garantizan el acceso a una vivienda digna para los beneficiarios y además promueven la generación de empleo mediante la utilización de mano de obra local, favoreciendo así el arraigo de las comunidades en sus territorios.



Asimismo se destacó que esta modalidad permite mayor flexibilidad en los requisitos de acceso, facilitando la atención de casos particulares, especialmente en sectores rurales donde las condiciones dificultan el acceso a soluciones habitacionales por medios propios.



En este sentido, el diputado Leonardo Bowman (Despierta Chubut) valoró la decisión política del Gobierno del Chubut de avanzar con estas obras en un contexto económico complejo, priorizando a las comunas rurales y municipios del interior, donde los costos de construcción suelen ser más altos.



Designaciones judiciales

En el plano institucional, el cuerpo legislativo prestó acuerdo por mayoría a la designación como fiscal general para Comodoro Rivadavia de Natalia Beatriz Gómez, quien se desempeña en el Ministerio Público Fiscal desde el año 2007. Actualmente ocupa el cargo de funcionaria de Fiscalía, al que accedió por concurso en 2011.



Durante su evaluación ante la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside María Andrea Aguilera, evidenció una destacada solidez técnica y amplia experiencia, cualidades que también fueron reconocidas en su paso por el Consejo de la Magistratura, indicó la diputada Paulina Hogalde (Despierta Chubut) quien fundamentó el pliego.



Asimismo, se aprobó, también por amplia mayoría, la designación de la Luciana Risso como defensora pública Penal para Comodoro Rivadavia. La profesional cuenta con formación y trayectoria en Derecho Penal dentro del Ministerio de la Defensa Pública de la Provincia, destacó la diputada Leticia Magaldi (Despierta Chubut) al fundamentar el pliego.







