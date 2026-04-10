La Legislatura de Chubut aprobó este jueves por la noche una ley que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia. La medida fue tomada con el fin de proteger la seguridad pública y evitar delitos como estafas y extorsiones que se cometen desde el interior de las cárceles.

Según informaron fuentes legislativas, la normativa no solo restringe el uso de teléfonos, sino que también establece un régimen de conexión controlada que permite a los internos comunicarse de manera legítima, siempre respetando los derechos humanos.

Sin celular en cárceles

La diputada María Andrea Aguilera destacó la importancia de esta regulación: “No podemos permitir que cualquier persona privada de libertad continúe cometiendo delitos. Una cárcel no puede ser un centro de operaciones clandestinas. Tiene que ser un lugar protegido por el Estado y del cual no se pueden continuar cometiendo delitos”.

Chubut prohíbe celulares en cárceles para prevenir delitos

Por su parte, Sonia Cavagnini enfatizó que la prisión debe cumplir una doble función: “La cárcel tiene que ser un lugar de cumplimiento, por un lado, de la condena, pero también hay que trabajar para la resocialización. La cárcel no se puede convertir de ninguna manera en un centro de operaciones delictivas. Esta medida no implica aislar a ninguna persona en contexto de encierro, ni vulnerar sus derechos, mucho menos, pero sí ordenar”.

La sesión legislativa fue presidida por el vicegobernador Gustavo Menna. La ley contó con el respaldo mayoritario de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, el Pich, Chubut Unido y Familia Chubutense. En contraste, la diputada Tatiana Goic, del bloque Primero Chubut-CET, votó en contra, mientras que su compañera Mariela Williams apoyó la iniciativa. También se opuso el diputado Juan Aquino, del Frente de Izquierda.