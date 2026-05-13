Mientras miles de personas se congregaban en Plaza de Mayo para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno minimizó la movilización y la calificó de "marcha política" impulsada por el aparato opositor. Javier Milei siguió todo desde la Quinta de Olivos y retuiteó mensajes en contra de la protesta, aunque no se expresó de manera directa.

El encargado de salir a responder fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien apuntó contra "sectores políticos que quieren instrumentar esto para sus propios fines". "Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes, dirigentes sindicales… cada uno va a ver qué puede sacar de una causa noble", dijo en diálogo con Radio Mitre.

El Gobierno también puso en disputa las cifras. Mientras el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, estimó más de 1.500.000 personas en todo el país, la Casa Rosada sostuvo que la convocatoria reunió apenas 135 mil. El oficialismo también destacó la presencia de figuras opositoras como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la CGT y Sergio Massa como evidencia del carácter político de la protesta.

Más allá de las cifras, el Gobierno intentó mover el eje de la discusión hacia la eficiencia del gasto universitario. Álvarez señaló que el Estado destina alrededor de 400 mil millones de pesos a salarios universitarios y cuestionó los resultados: pocas graduaciones en relación a la cantidad de estudiantes y, según el funcionario, más docentes de los que el presupuesto contempla. "Si vos tenés presupuestado 15 docentes y nombrás 25, el día que querés aumentar el sueldo es la misma plata", graficó.

Consultado sobre si "sobraban" docentes en las universidades, Álvarez no confirmó ni desmintió: "Es lo que estamos poniendo en la discusión y para eso tenemos que tener indicadores confiables. Hay cerca de 200 mil docentes. Es una discusión que no está saldada", respondió.