La cuarta Marcha Federal Universitaria llegó a su momento central este martes frente a Casa Rosada, donde la multitud cantó el himno a las 17 horas y comenzaron los discursos que precedieron a la lectura del documento final con los reclamos al Gobierno.

Uno de los oradores fue Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), quien lanzó una advertencia directa: "Está en riesgo la democracia, la plena vigencia del estado de derecho". Sostuvo que restringir el derecho a protestar, emplear la represión policial y desconocer leyes aprobadas por el Congreso nacional constituyen amenazas concretas a la convivencia democrática.

"Una sociedad empieza a quebrarse cuando deja de dolerle el sufrimiento del otro", afirmó Torres, y remarcó que limitar derechos, demorar acciones judiciales o discriminar por pensar diferente pueden dañar de forma irreparable el sistema democrático.

El rector fue explícito en los reclamos: "Exigimos que el Gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario, la voluntad democrática del Congreso y las decisiones de la Justicia". Rechazó además la posibilidad de "condenar a millones de jóvenes a privarse del derecho a estudiar", y aclaró que el ajuste y la crisis económica, aunque relevantes, no explican por sí solos el peligro que enfrenta el sistema educativo.

Torres cerró su discurso destacando el carácter histórico de la jornada. "Nos encontramos en la calle y dijimos que el otro sí nos importa. Nos importan los trabajadores, los jubilados, las personas con discapacidad, los estudiantes", concluyó ante la multitud reunida en Plaza de Mayo.