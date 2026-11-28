El presidente Javier Milei firmó este sábado 28 de noviembre el decreto a través del cual se convoca a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación (Cámara de Senadores y Cámara de Diputados) entre el 1 y el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de obtener la sanción definitiva de una serie de proyectos clave para el desarrollo de la gestión libertaria.

Entre ellos se encuentra la reforma electoral de cara a los comicios del 2027, el Presupuesto 2027, el Súper RIGI y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El estado actual de estas y otras iniciativas que se debatirían durante el último mes del año.

Con respecto a la reforma electoral, se trata de un proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado el pasado jueves 26 de noviembre, con lo cual ahora deberá ratificar Diputados el respaldo a la iniciativa que incluye suspensión de las PASO para el 2027, eliminación de los debates presidenciales, incorporación de Ficha Limpia para personas con condenas confirmadas en segunda instancia, reducción de los costos de las campañas publicitarias, entre otras cosas.

En el caso del Presupuesto 2027, la ley de leyes para cualquier estado en términos de ingresos y gastos proyectados, el proyecto obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el pasado jueves, con lo cual ahora deberá ser apoyado por mayoría en la Cámara alta.

Por otro lado, a propósito del Súper Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) que ofrece beneficios impositivos para las inversiones que superen los US$1.000 millones en el país, la iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en junio de 2026, aunque el Senado le hizo modificaciones en noviembre del corriente año.

Otro proyecto que fue incluido dentro del temario de sesiones extraordinarias fue la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, sobre el cual el presidente Javier Milei hizo énfasis hoy por la mañana tras conocerse la decisión del Tribunal del Mar de rechazar por amplia mayoría el pedido para frenar la explotación petrolera ilegal en las Islas Malvinas, en el marco del proyecto británico Sea Lion.

También figura dentro del temario la Ley Hojarasca que propone derogar o modificar decenas de leyes que el Gobierno nacional considera obsoletas o burocráticas. La iniciativa obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en mayo, aunque todavía no logró avanzar en el Senado de la Nación por falta de consensos.

Otros proyectos de menor relevancia que fueron incluidos dentro del temario de cara al período de sesiones extraordinarias son Ley de Cabotaje y Marina Mercante, Ley de Combate contra el Juego Ilegal, Ley de Biocombustibles, la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos, la Ley de Competitividad Financiera y pliegos judiciales.





