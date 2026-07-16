La Selección argentina logró una victoria dramática por 2-1 ante Inglaterra y se clasificó para disputar la final del Mundial 2026. Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya enfoca su preparación en el choque decisivo frente a España, los fanáticos no tardaron en viralizar una serie de coincidencias numéricas que alimentan la esperanza de conquistar un nuevo título mundial.

Durante el segundo tiempo de la semifinal, con Argentina en desventaja, Scaloni decidió ingresar a Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel. La combinación de sus números de camiseta —19, 7 y 4— despertó la atención de miles de hinchas, quienes la interpretaron como una referencia al 19 de julio, fecha en la que se jugará la final, y al posible cuarto campeonato mundial para la Albiceleste.

Además, al sumar todos los goles marcados por Argentina en el camino hacia la final, el resultado también es 19/7, reforzando aún más esta teoría en las redes sociales.

Otra coincidencia que emocionó a los fanáticos fue la imagen del Mundial de Qatar 2022, cuando tras la consagración frente a Francia, los últimos jugadores en abrazar a Lionel Messi fueron Montiel (4), Otamendi (19) y De Paul (7), replicando la misma combinación numérica.

Las redes sociales también rescataron un recuerdo del Mundial de Alemania 2006. En aquel torneo, durante el partido de octavos de final contra México, Messi entró con la camiseta número 19 para reemplazar a Saviola, que llevaba la 7, lo que volvió a generar asociaciones con los números que circulan en la previa de la final del 2026.

Elijo creer: los cambios que mandó a la cancha Scaloni para alimentar la ilusión argentina

La ilusión argentina se sostiene en cada detalle numérico

El 19 de julio también remite a un hecho histórico ocurrido casi 60 años atrás: la expulsión de Antonio Rattín en un partido frente a Inglaterra. En una de las imágenes emblemáticas de ese encuentro aparecen junto a Rattín los jugadores Luis Artime (19), Silvio Marzolini (7) y Roberto Perfumo (4), repitiendo nuevamente la misma combinación de dorsales que hoy entusiasma a los hinchas.

Mientras el plantel de Scaloni continúa con su preparación para el duelo decisivo ante España, la pasión de los seguidores se refleja en la búsqueda constante de señales y coincidencias que alimenten la ilusión. Los números 19, 7 y 4 se convirtieron en protagonistas de la previa y en uno de los temas más comentados entre los fanáticos.

En este clima de expectativa, muchos argentinos se aferran a la frase que acompaña a la Selección desde hace años: “¿Elijo creer?”