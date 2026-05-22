El jefe de Gabinete, Manuel Adorni adelantó en su cuenta de la red social X que el Gobierno nacional va a enviar al Congreso cuatro proyectos de ley durante lo que resta de la jornada de este viernes. El funcionario detalló que se trata de la Ley de Ludopatía, el Súper RIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal.

La ludopatía genera preocupación en el Ejecutivo

Destacaron que el fácil acceso que tienen los jóvenes a las apuestas online desde celulares y redes sociales generó el aumento en los indicadores durante el último tiempo. Buscan regular las plataformas de juego y el acceso de menores.

Entre los puntos destacados se encuentra generar restricciones a la publicidad de casinos y apuestas, aumentar controles de edad e identidad, generar medidas de prevención de la adicción al juego, también campañas de salud mental y establecer límites a promociones y bonos de apuestas.

Buscarán atraer inversiones

El Súper RIGI es una ampliación del régimen actual, creado con la Ley Bases. El Gobierno manifestó que el objetivo es generar industrias que todavía no existen en Argentina y así poder atraer capital extranjero. Para eso, la intención del proyecto es:

Reducir el impuesto a las ganancias al 15%.

Beneficios aduaneros y cambiarios.

Amortización acelerada.

Eliminación de derechos de exportación.

Estabilidad fiscal y jurídica.

Incentivos para sectores como el litio, el hidrógeno verde, la energía, las baterías, la energía nuclear, la industria aeroespacial y los vehículos eléctricos.

La Ley de lobby busca transparencia institucional y ética pública

Si bien hay pocos detalles oficiales aún, el Gobierno la presenta como la idea que buscará brindar regulación a la actividad de lobby y a las relaciones entre funcionarios públicos y empresas o grupos de interés. Para esto prevén crear un registro obligatorio de lobistas, establecer la publicación de reuniones con funcionarios y normas de transparencia, además de límites a conflictos de interés. También entra en consideración la posibilidad de crear controles sobre el uso político del Estado.

Proponen la revisión de la Ley de Etiquetado

Si bien existe una norma sobre el etiquetado frontal, lo que busca el Gobierno con su proyecto es flexibilizar el sistema actual. Además, argumentaron que tienen el objetivo de alcanzar estándares del Mercosur. Entre los motivos destacan también revisar los criterios técnicos de los sellos y reducir cargas regulatorias para empresas alimenticias.

