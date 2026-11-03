El Gobierno propuso a Daniel Rafecas para Casación y podría dejar una vacante en Comodoro Py

El Gobierno nacional envió formalmente este martes al Senado el pliego del juez federal Daniel Rafecas para avanzar con su designación como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

La propuesta del Poder Ejecutivo busca que el actual titular del Juzgado Federal N°3 de Comodoro Py pase a ocupar la Vocalía N°7 del tribunal de Casación.

El pliego fue presentado este martes 3 de noviembre y lleva las firmas del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Con el envío de la documentación, la candidatura de Rafecas deberá atravesar ahora el procedimiento correspondiente en el Senado antes de que pueda concretarse su eventual designación en el nuevo cargo.

En caso de completarse ese proceso y producirse el traslado del magistrado, quedaría vacante el Juzgado Federal N°3, uno de los tribunales con sede en Comodoro Py.

La presentación del pliego abre así una nueva instancia para la posible incorporación de Rafecas a la Cámara Nacional de Casación. Por el momento, no se informaron mayores precisiones sobre los tiempos previstos para el tratamiento de su candidatura en la Cámara alta.

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