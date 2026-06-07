La multitudinaria despedida de Indio Solari abrió una discusión política sobre la organización del velatorio y el rol que tuvo el gobierno nacional. Ante las críticas de sectores de la oposición y de algunos seguidores del músico, desde la Casa Rosada aseguraron que realizaron gestiones para colaborar con el homenaje, aunque afirmaron que la familia eligió realizarlo en la Provincia de Buenos Aires.

Según indicaron fuentes oficiales, el Ejecutivo ofreció como alternativa Tecnópolis para la despedida pública del artista. Sin embargo, sostuvieron que los allegados al fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota rechazaron esa posibilidad y optaron por coordinar el velatorio con autoridades bonaerenses. “Hablamos con los allegados para ofrecerles Tecnópolis, pero nos respondieron que no querían y que preferían hacerlo en la provincia de Buenos Aires”, señalaron desde el Gobierno.

La polémica se instaló luego de que dirigentes opositores impulsaran la posibilidad de utilizar el Congreso Nacional para el homenaje. El planteo derivó en cuestionamientos hacia el oficialismo por no habilitar espacios como el Palacio Legislativo o la Casa Rosada para despedir a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. Desde el Ejecutivo rechazaron esas críticas y explicaron que la negativa estuvo vinculada a cuestiones operativas. Según argumentaron, la magnitud de la convocatoria requería condiciones especiales de infraestructura, logística y seguridad. En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, informó que se realizaron consultas con organismos técnicos y con el Ministerio de Seguridad antes de descartar la posibilidad de utilizar el Congreso.

De acuerdo con la evaluación oficial, el Palacio Legislativo no reunía las condiciones necesarias para recibir una convocatoria de semejante dimensión. Menem sostuvo que el Gobierno mantuvo “la mayor predisposición” para colaborar con la familia en la búsqueda de una alternativa adecuada.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también confirmó que intentó establecer contacto con el entorno del músico desde el mismo día en que se conoció su fallecimiento. Según relató, el objetivo era ofrecer asistencia y colaborar en la organización de la despedida, independientemente del lugar que eligieran los familiares.

Finalmente, el homenaje se realizó en el Microestadio José María Gatica, dentro del Parque Domínico, en Avellaneda, donde durante el fin de semana se congregaron cientos de miles de fanáticos para darle el último adiós al artista.