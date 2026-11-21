La Legislatura de Formosa aprobó la designación de Grisel Mabel Insfrán, sobrina del gobernador Gildo Insfrán, como integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el máximo órgano judicial de la provincia. El pliego obtuvo 22 votos afirmativos y siete negativos durante una sesión en la que el oficialismo avanzó con el tratamiento sobre tablas, sin dictamen previo de comisión.

La votación se realizó el pasado jueves 19 de noviembre y permitió completar la integración de cinco miembros prevista para el tribunal provincial. La nueva magistrada es abogada y hasta ahora se desempeñaba como secretaria Legal y Técnica de la Gobernación, cargo que ocupaba desde 2019. También participó como convencional constituyente en la reforma de la Constitución provincial de 2025.

La designación generó fuertes cuestionamientos de los bloques opositores, que pusieron el foco en el vínculo familiar con el mandatario, quien gobierna Formosa desde 1995, y en la rapidez con la que se trató su pliego.

Una votación sobre tablas y cuestionamientos de la oposición

El nombramiento de Grisel Insfrán se aprobó mediante un tratamiento sobre tablas, un mecanismo legislativo que permite debatir y votar un expediente sin que haya pasado previamente por el análisis de una comisión.

El resultado fue de 22 votos a favor y siete en contra. La oposición cuestionó tanto el procedimiento como las implicancias institucionales de incorporar a una familiar directa del gobernador al máximo órgano judicial de la provincia.

Entre las voces críticas estuvieron la diputada radical Agostina Villaggi, la legisladora Gabriela Neme y el senador nacional Francisco Paoltroni. Los dirigentes plantearon interrogantes sobre la independencia del Poder Judicial y la concentración de poder en Formosa.

Las objeciones no se limitaron a la trayectoria profesional de la designada: el eje del debate estuvo puesto en las garantías de autonomía que debe ofrecer un tribunal encargado de controlar la legalidad de los actos de los poderes públicos.

Quién es Grisel Mabel Insfrán y cuál es su trayectoria

Antes de su llegada al STJ de Formosa, Grisel Mabel Insfrán se desempeñó durante siete años en la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, desde 2019.

En 2025 también integró la Convención Constituyente que llevó adelante la reforma de la Constitución de Formosa. Ese antecedente adquirió especial relevancia por el contexto político y judicial en el que se produce su designación.

Su incorporación completa la integración de cinco integrantes del STJ, una composición establecida por la reforma constitucional provincial, que amplió de cuatro a cinco la cantidad de miembros del máximo tribunal.

La nueva estructura también contempla criterios de paridad de género. Con Insfrán, el cuerpo suma una segunda mujer junto a su presidenta, Claudia María Fernández.

La reforma constitucional y la disputa por la reelección de Insfrán

La designación se produce en medio de otra controversia institucional que tiene como protagonista al gobernador: la discusión sobre las condiciones para una eventual nueva candidatura en 2027.

Gildo Insfrán gobierna Formosa desde 1995, y la posibilidad de que continúe al frente del Ejecutivo provincial quedó bajo discusión después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestionara la reelección indefinida.

La reforma constitucional de 2025 eliminó esa posibilidad, pero incorporó una cláusula transitoria que considera el actual mandato como el primero bajo las nuevas reglas. Esa disposición permitiría al gobernador presentarse nuevamente en las elecciones de 2027.

La oposición cuestionó judicialmente esa interpretación y la validez de la cláusula. Por eso, la discusión sobre la composición del Superior Tribunal adquiere una dimensión adicional: el máximo órgano judicial provincial tiene un papel central en el funcionamiento institucional de Formosa, mientras permanece abierta una controversia sobre las reglas de acceso al poder.

Qué defendió el oficialismo

Desde el oficialismo se respaldó la designación con argumentos vinculados a la formación profesional y los antecedentes de la abogada en la administración pública y en la Convención Constituyente.

El diputado justicialista Agustín Samaniego sostuvo que los vínculos familiares no constituyen, por sí mismos, un impedimento para acceder a una función pública y defendió que la evaluación debe centrarse en las capacidades y antecedentes de la postulante.

También se argumentó que el nombramiento permite cubrir una vacante y completar la nueva composición del tribunal.

Cuándo asumirá la nueva integrante del Superior Tribunal

La designación legislativa ya fue aprobada y, según la convocatoria oficial difundida por el Poder Judicial formoseño, Grisel Mabel Insfrán prestará juramento el martes 24 de noviembre a las 18, en el salón de actos de la Escuela Judicial, en el edificio de Tribunales.

La ceremonia fue convocada por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia María Fernández, mediante la Resolución 544/26. La designación legislativa quedó formalizada a través de la Resolución 3529.

Con la jura, Grisel Insfrán pasará a integrar formalmente el máximo tribunal provincial junto a Claudia María Fernández, Ariel Gustavo Coll, Guillermo Horacio Alucín y Marcos Bruno Quinteros.

La controversia política, sin embargo, seguirá abierta. Mientras el oficialismo defiende la legalidad del procedimiento y los antecedentes de la nueva magistrada, la oposición mantiene sus cuestionamientos sobre la independencia judicial y la relación entre el poder político y la Justicia formoseña.