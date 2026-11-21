Un futbolista murió y otro permanece internado luego de que un rayo impactara en una cancha del Club Sportivo Patria, en la ciudad de Formosa. La víctima fue identificada como Iván Miers, quien falleció en el Hospital Central después de ser trasladado de urgencia. El segundo jugador afectado es Juan Romero, cuyo estado de salud es reservado.

La descarga eléctrica alcanzó a los dos deportistas durante un entrenamiento que reunía a integrantes de Sportivo Patria y de otro equipo. Ambos participaban de una práctica preparatoria para un partido amistoso previsto para este fin de semana.

El impacto provocó momentos de desesperación entre los compañeros, los integrantes de los cuerpos técnicos y las personas que se encontraban en el predio. Los futbolistas recibieron asistencia en el lugar y luego fueron trasladados al principal centro de salud de la capital formoseña.

La muerte de Miers generó conmoción en el fútbol de Formosa

Miers llegó al Hospital Central con lesiones provocadas por la descarga eléctrica. Pese a la atención médica, horas después se confirmó su fallecimiento.

Romero continúa internado y su evolución se mantiene bajo seguimiento médico. Hasta el momento, no se difundieron nuevos detalles sobre su estado de salud.

A través de un comunicado, Sportivo Patria expresó su acompañamiento a los dos jugadores y a sus familias mientras aguardaban información sobre la evolución de ambos. Tras conocerse la muerte de Miers, la institución también manifestó sus condolencias a sus seres queridos.

El Club San Martín de Formosa se sumó a los mensajes de solidaridad y expresó su pesar por lo ocurrido. La noticia generó una fuerte repercusión entre clubes, deportistas y allegados al fútbol provincial.