La ciudad de Federación, en la provincia de Entre Ríos,aún no sale de su conmoción. Luana Cabral, una nena de 15 años que padecía parálisis cerebral, llevaba semanas muerta y en su casa del barrio 58 Viviendas buscaban disimular los olores con insecticida. En medio de la causa judicial por abandono de persona seguida de muerte en la que están acusados los padres, la policía que intervino publicó un crudo relato.

Sofía Engelman es la policía que, tras recibir una llamada del 911, fue hasta el domicilio y encontró el cuerpo de Luana, quien llevaba un mes de fallecida. A través de su cuenta de Facebook, la agente expuso qué fue lo que vivió en esa verdadera casa del horror. "Me tocó atravesar uno de esos hechos que dejan una huella difícil de explicar”.

Engelman detalló que, por la naturaleza de su trabajo, está acostumbrada a su “a ver, analizar y reconstruir escenas, pero hay situaciones que traspasan cualquier preparación profesional” y subrayó que ese hecho le llegó “directo al alma, dejando una tristeza profunda, de esas que no se apagan cuando termina la jornada”.

“Esta vez no es solo trabajo. Es algo que me atravesó de una manera distinta, que me acompaña incluso cuando intento seguir con lo cotidiano. Desde el momento en que vi a Luana, algo en mí cambió. No puedo dejar de pensar en ella, en lo que pudo haber sido, en lo que quizás vivió, en todo lo que le fue arrebatado”, manifestó en su posteo.

Captura del posteo realizado por Sofía Engelman este jueves 9 de abril - Facebook

Sofía sostuvo que el hecho de ser policía no quita el dolor en este tipo de casos. “Muchas veces se cree que quienes trabajamos en esto nos volvemos duros o indiferentes. No es así. Me permito reconocer esta tristeza, angustia, ponerle palabras y no cargarla en silencio. Porque detrás del uniforme y del rol profesional, también hay una persona que siente, que piensa y que necesita procesar lo que ve”, añadió.

Qué se sabe de la causa por la muerte de Luana Cabral

Acerca de la causa, se informó que en las últimas horas se liberó a Raúl Cabral (42), padre de la adolescente, mientras que su mamá, Noelia Moretti (40), continúa internada en un hospital. La fiscalía, frente a esta decisión de la Justicia, apeló la resolución y se aguarda una respuesta. La causa se encuentra caratulada como abandono de persona seguido de muerte y está a cargo de la fiscal Josefina Penón.