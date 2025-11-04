Lo que debía ser una noche de alegría se convirtió en una tragedia en la zona rural de Dos Hermanas, Gualeguaychú, donde Raúl Alfredo Scherer, de 69 años, fue asesinado durante la fiesta en la que celebraba su jubilación y el cumpleaños de su sobrino.

Según confirmaron fuentes judiciales, el atacante fue identificado como Hernán Morales, de 29 años, un vecino de la víctima que ya contaba con denuncias por violencia de género. Durante la madrugada del domingo, Morales irrumpió en la vivienda donde se encontraban unas 200 personas disfrutando de la reunión familiar.

Momentos antes, ambos hombres habían protagonizado una discusión. Scherer, molesto por la conducta del joven —que se encontraba bajo los efectos del alcohol—, le pidió que se retirara del lugar para evitar mayores incidentes.

Sin embargo, la situación escaló de manera brutal. Morales fue hasta un campo cercano, tomó una escopeta y una carabina, y regresó decidido a vengarse. Al ingresar nuevamente al festejo, se desató un forcejeo con el jubilado, que terminó con un disparo certero en la ingle de Scherer.

Los testigos reaccionaron de inmediato: golpearon al agresor y trataron de asistir a la víctima, que fue trasladada al Hospital San Isidro Labrador de Larroque. A pesar de los esfuerzos, Scherer murió antes de recibir atención médica, producto de un shock hipovolémico hemorrágico y una falla renal multiorgánica.

El homicida, por su parte, quedó internado bajo custodia policial en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, recuperándose de las lesiones provocadas por los presentes.

Fuentes judiciales informaron que la fiscalía evalúa imputarlo por “homicidio agravado”, delito que prevé prisión perpetua. Mientras tanto, los investigadores trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir con precisión el violento episodio.

Vecinos de la zona rural de Dos Hermanas expresaron su conmoción por el crimen. “Raúl era una persona muy querida, siempre dispuesto a ayudar”, contaron allegados.