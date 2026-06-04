La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este miércoles un nuevo elemento que podría resultar relevante para esclarecer el caso. La familia de la adolescente presentó ante la Justicia una carta escrita de puño y letra por la joven, que fue encontrada por su abuela materna entre sus pertenencias. La encargada de dar a conocer el hallazgo fue Elizabeth Heredia, abuela de la víctima, quien confirmó que el documento ya fue entregado al fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación.

“Se trata de una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior que yo encontré esta mañana”, relató la mujer mientras participaba de la movilización por Ni Una Menos en Córdoba, donde uno de los principales reclamos estuvo vinculado al pedido de justicia por Agostina. Según explicó, el escrito contiene referencias a situaciones que atravesó la adolescente a lo largo de su vida. Aunque evitó revelar detalles específicos del contenido para no interferir en la investigación, aseguró que allí está relatado “todo lo que ella venía viviendo” y que refleja aspectos de su historia personal desde la infancia.

La incorporación de la carta al expediente abre una nueva línea de análisis para los investigadores, que deberán determinar si el contenido puede aportar información útil para reconstruir el contexto que rodeó los días previos al crimen. El hallazgo se produjo en una jornada especialmente sensible para la familia. Mientras miles de personas se movilizaban en distintas ciudades del país por una nueva convocatoria de Ni Una Menos, los familiares de Agostina comenzaron a despedir a la adolescente en un velorio íntimo, luego de que el cuerpo fuera entregado por la Justicia.

La familia materna había solicitado postergar el velorio para poder participar de la marcha de este miércoles, mientras que el padre de la adolescente, Gabriel Vega, planteó la necesidad de realizar una ceremonia privada y reservada para familiares y allegados cercanos. “Hubo un conflicto familiar por una cuestión de cuidados y diferencias”, reconoció el padre durante una conferencia de prensa ofrecida en las últimas horas.

En medio de un fuerte operativo de seguridad y mientras la investigación continúa avanzando, la carta hallada por la abuela quedó incorporada a la causa y podría convertirse en una pieza de interés para reconstruir aspectos de la vida de Agostina que hasta ahora no formaban parte del expediente.