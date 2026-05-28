La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada en Córdoba, continúa sumando pruebas mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a perderse su rastro. Por el caso permanece detenido Claudio Gabriel Barrelier, señalado como la última persona que estuvo con la menor.

Qué muestran las cámaras del barrio donde vive el acusado

Uno de los elementos más importantes incorporados al expediente es un video registrado por una cámara de seguridad de la zona donde vive el acusado. Las imágenes muestran a Agostina ingresando junto a Barrelier al domicilio ubicado en Campillo 878 durante la noche del sábado 23 de mayo.

Para la querella, el registro contradice la primera versión brindada por el detenido. “Ese video desarticula el discurso de este hombre”, sostuvo el abogado Carlos Nayi, representante legal de la madre de la adolescente.

A partir del análisis de antenas telefónicas, los investigadores también lograron determinar que la menor habría permanecido alrededor de tres horas dentro de la vivienda. Según explicó el abogado, el teléfono celular de Agostina dejó de emitir señal apenas salió de ese lugar. Ese punto se transformó en una de las principales líneas de investigación, ya que marca el último registro concreto vinculado a la adolescente. Los peritos continúan trabajando sobre comunicaciones, geolocalización y movimientos digitales para reconstruir qué pasó después.

Los dichos del remisero complican a Barrelier

Otro de los testimonios que quedó incorporado a la causa es el del remisero que trasladó a Agostina el día de la desaparición. El conductor aseguró que fue Barrelier quien recibió a la adolescente al llegar al domicilio y quien se encargó de pagar el viaje. Según relató, el comportamiento del acusado le llamó la atención desde el primer momento. “No me miraba a la cara y hablaba de costado”, contó el chofer sobre el encuentro. Además, detalló que el sospechoso no tenía el monto completo del viaje y terminó entregándole un dólar para cubrir la diferencia. El remisero describió al detenido como un hombre “flaco”, de aproximadamente 1,80 metros de altura, que llevaba puesta una capucha.

La investigación también incorporó un dato clave sobre el vínculo entre el acusado y la familia de la adolescente. Según confirmó la querella, Barrelier había mantenido una relación sentimental con la madre de Agostina, situación que, de acuerdo con la hipótesis de la familia, habría sido utilizada para generar confianza y acercarse a la menor. “Utilizó esa relación como herramienta para captar a esta niña”, afirmó Nayi. En paralelo, la madre de Agostina fue aceptada formalmente como querellante y aportó nueva información que, según indicó el abogado, permitió profundizar distintos aspectos de la investigación.

Mientras continúan los allanamientos y los peritajes sobre celulares, cámaras y comunicaciones, la Justicia mantiene activa la Alerta Sofía a nivel nacional e internacional para intensificar la búsqueda de la adolescente.