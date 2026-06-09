La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo elemento de relevancia luego de que la querella revelara la existencia de dos perfiles genéticos detectados debajo de las uñas de la víctima, una evidencia que podría aportar información clave para reconstruir lo ocurrido antes de su muerte.

La información fue dada a conocer por Carlos Nayi, representante legal de la madre de la adolescente, quien explicó que los análisis realizados sobre el cuerpo permitieron detectar rastros biológicos que ahora son sometidos a estudios complementarios para determinar su origen.

Según detalló el abogado, las lesiones observadas en la víctima serían compatibles con una situación de resistencia. En ese contexto, sostuvo que el material genético hallado bajo las uñas podría corresponder a la propia adolescente, a un agresor o incluso a más de una persona.

La identificación definitiva de esos perfiles dependerá de los estudios de ADN que se encuentran en curso. Los resultados de esas pericias son considerados especialmente importantes porque podrían ayudar a esclarecer la mecánica del crimen y aportar nuevos elementos sobre la posible participación de terceros.

Nayi también volvió a referirse a la situación procesal de Osvaldo Fasseta, uno de los detenidos en la causa. Según afirmó, existen conductas bajo análisis que podrían resultar relevantes para determinar qué ocurrió durante las horas posteriores a la desaparición de la adolescente.

El abogado evitó profundizar sobre aspectos específicos del expediente debido a que la causa permanece bajo secreto de sumario, aunque remarcó que las pruebas incorporadas hasta el momento continúan siendo evaluadas por los investigadores.

A más de dos semanas del crimen, la pesquisa mantiene como principal acusado a Claudio Barrelier, mientras la fiscalía intenta reconstruir con precisión los movimientos, comunicaciones y posibles colaboraciones que pudieron existir antes y después del asesinato.

En paralelo, una de las preguntas centrales que todavía busca responder la investigación es quiénes conocían lo sucedido y en qué momento tomaron conocimiento de los hechos, una línea de trabajo que podría derivar en nuevas medidas judiciales a medida que avancen las pericias y el análisis de la evidencia recolectada.