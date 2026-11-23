La polémica por el homenaje a Mario Roberto Santucho, exjefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), escaló este lunes luego de que el Gobierno nacional solicitara informes a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se sumara un pedido de juicio académico contra la decana de Sociales, Ana Josefina Arias, y otros integrantes de las autoridades de la facultad.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, envió una nota al rector Ricardo Gelpi para conocer qué actuaciones administrativas y disciplinarias se impulsarán por la convocatoria. Además, reclamó que se tomen medidas para impedir el acto previsto para el 10 de diciembre y que se apliquen sanciones a sus promotores.

Reset Republicano pidió un juicio académico para que se evalúe la conducta de las autoridades que avalaron el homenaje.

El homenaje fue declarado de interés institucional por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales e incluye la instalación de una escultura en el patio de la sede ubicada en Constitución. La propuesta fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, en una fecha que coincide con el aniversario del retorno de la democracia en Argentina.

En paralelo, la organización Reset Republicano presentó una denuncia en la que solicitó que un Tribunal Académico evalúe la conducta de Arias y de los miembros del Consejo Directivo que respaldaron la iniciativa. El planteo sostiene que la decisión excede el debate histórico y académico y cuestiona el uso de espacios y patrimonio universitario para homenajear a un dirigente de una organización armada. También reclama que se analicen posibles sanciones por presuntas faltas a la ética institucional.

El acto está previsto para el 10 de diciembre e incluye la instalación de una escultura en la Facultad de Ciencias Sociales.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, también expresó su rechazo al reconocimiento y sostuvo que la universidad no debería homenajear a personas que hayan recurrido a la violencia contra las instituciones democráticas. De esta manera, el acto previsto para diciembre quedó en el centro de una disputa que enfrenta cuestionamientos políticos, reclamos disciplinarios y el debate sobre los límites de los homenajes dentro de la universidad pública.