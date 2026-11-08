Un avión de Aerolíneas Argentinas despegó este mediodía de domingo 8 de noviembre, desde Aeroparque con destino a Montevideo para encargarse del traslado del Papa León XIV a la Argentina, dando continuidad a su gira por Sudamérica.

La aeronave encargada del traslado del Santo Padre es un Boeing 737 Max 8, de la aerolínea del país, con matricula LV-KKD, conectando la capital uruguaya con el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

La operación comprende cinco vuelos entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, para los que se utilizarán aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200.

Desde la empresa compartieron un video mostrando cómo decoraron el avión donde viajará el pontífice para homenajearlo y que sea fácilmente reconocible cuando llegue a Aeroparque, donde estará el presidente Javier Milei esperándolo.

"Cada detalle forma parte de los preparativos para recibir a Su Santidad el Papa León XIV. Como parte de este operativo especial, se incorporó el escudo papal a la aeronave que lo transportará desde Montevideo a Buenos Aires y durante sus desplazamientos entre la capital argentina y Córdoba. Un honor ser parte de este acontecimiento tan especial", manifestó la compañía.

Cómo es el inusual despliegue en Jorge Newbery

Durante este mediodía ya se puede ver el gran despliegue policial preventivo en la zona del Aeropuerto, esto conlleva restricciones de acceso a la terminal, cortes de tránsito en los alrededores y limitaciones temporales en el espacio aéreo durante distintos momentos de la agenda oficial.

Como parte de las medidas de seguridad, se estableció que únicamente pueden ingresar a la terminal aérea los pasajeros que cuenten con boleto de vuelo vigente, personal aeroportuario debidamente autorizado y efectivos de seguridad. Quedó prohibido el acceso de acompañantes, familiares y personas que concurran a despedir o recibir pasajeros, quienes deben aguardar en el exterior.

Hay controles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en cada uno de los ingresos, donde es necesario mostrar la tarjeta de embarque y el documento, aunque, aleatoriamente, estos pueden volver a ser requeridos nuevamente en cualquier momento del tránsito por el hall de check in o aún en la propia zona de embarque.

Los controles de seguridad previos al acceso al sector de preembarque eran hoy más estrictos. En el área circundante al aeropuerto también se dispusieron cortes de tránsito.

Durante los días afectados por la visita del Papa, se aconsejó a los viajeros utilizar la cabecera Norte como vía principal de acceso a la terminal, debido a que la zona Sur presenta importantes niveles de congestión vehicular vinculados al despliegue de seguridad y a las restricciones de circulación implementadas por las autoridades.

En el propio aeropuerto hay un estrecho cordón policial, con efectivos de la PSA portando chalecos naranjas ubicado a una distancia de unos 10 metros entre sí, distribuidos desde temprano en todo el perímetro exterior, del lado interno del cerco alambrado.

El operativo se complementa con un patrullar constante de motos y vehículos policiales, mientras que, dentro de la estación aérea, también se ve reforzada la seguridad con efectivos distribuidos en todos los sectores.