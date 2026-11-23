Las iglesias evangélicas se sumaron al reclamo para que el Senado avance con una ley contra la ludopatía y regule las apuestas online, en medio de la preocupación por el crecimiento del juego digital entre niños, adolescentes y jóvenes. El pedido se suma a las distintas voces que buscan acelerar el tratamiento de una iniciativa que permanece frenada en el Congreso.

La discusión gira en torno al proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pero todavía no consiguió su aprobación definitiva en el Senado. La demora legislativa volvió a poner en alerta a organizaciones religiosas y sectores sociales que reclaman una respuesta frente a la problemática.

Las iglesias evangélicas se sumaron al pedido para que el Senado avance con la regulación de las apuestas online.

Entre las principales preocupaciones se encuentran las consecuencias que las apuestas generan en la vida cotidiana de los jóvenes, con situaciones de endeudamiento, adicción, deterioro de los vínculos familiares y dificultades en el ámbito educativo. La accesibilidad de las plataformas desde teléfonos celulares y la exposición permanente a este tipo de propuestas también forman parte de las advertencias.

El reclamo de las iglesias evangélicas se suma al que viene impulsando la Iglesia Católica, que recientemente pidió a los senadores que no dejen caer la iniciativa y que asuman la responsabilidad de avanzar con una legislación. Desde distintos sectores coinciden en que la prevención y la protección de los menores deben ocupar un lugar central en el debate.

Con el proyecto nuevamente en agenda, la presión sobre la Cámara alta crece para que se defina el futuro de la iniciativa y se avance en herramientas que permitan limitar el acceso de menores, fortalecer los controles y prevenir las consecuencias del juego compulsivo. El debate vuelve a poner en el centro la responsabilidad del Estado frente a una problemática que atraviesa a familias de todo el país.