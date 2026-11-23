La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamó al Senado que avance con urgencia en la aprobación del proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. A través de una carta abierta, advirtió que la iniciativa está próxima a perder estado parlamentario si no es tratada.

El documento, titulado “Es un soplo la vida… pero el bien permanece”, fue difundido por la Comisión Ejecutiva del Episcopado y estuvo dirigido a los legisladores nacionales. En uno de sus pasajes más contundentes, la Iglesia pidió: “No dejen morir este proyecto de ley”, y alertó que la falta de respuestas también tiene consecuencias sobre quienes atraviesan situaciones de adicción.

La Conferencia Episcopal advirtió por el impacto de las apuestas digitales en niños, adolescentes y jóvenes.

Los representantes de la Iglesia manifestaron su preocupación por el avance de las apuestas en línea entre niños, adolescentes y jóvenes, y señalaron que el problema no se limita a las pérdidas económicas. También mencionaron el crecimiento de las deudas, el deterioro de los vínculos familiares, las adicciones y la frustración de proyectos personales.

La carta lleva la firma del presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, junto con el cardenal Ángel Rossi, vicepresidente primero; César Daniel Fernández, vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, secretario general. Los obispos cuestionaron la demora en el tratamiento legislativo y reclamaron que el Senado asuma su responsabilidad frente a una problemática que afecta a numerosas familias.

Finalmente, la Conferencia Episcopal insistió en la necesidad de que la Cámara alta dé una respuesta concreta y evite nuevas postergaciones. Además, retomó un mensaje del papa León XIV para convocar a priorizar el bien común, la dignidad humana y la protección de las nuevas generaciones ante el crecimiento de las apuestas digitales.