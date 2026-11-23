La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamó al Senado que avance con urgencia en la aprobación del proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. A través de una carta abierta, advirtió que la iniciativa está próxima a perder estado parlamentario si no es tratada.
El documento, titulado “Es un soplo la vida… pero el bien permanece”, fue difundido por la Comisión Ejecutiva del Episcopado y estuvo dirigido a los legisladores nacionales. En uno de sus pasajes más contundentes, la Iglesia pidió: “No dejen morir este proyecto de ley”, y alertó que la falta de respuestas también tiene consecuencias sobre quienes atraviesan situaciones de adicción.
Los representantes de la Iglesia manifestaron su preocupación por el avance de las apuestas en línea entre niños, adolescentes y jóvenes, y señalaron que el problema no se limita a las pérdidas económicas. También mencionaron el crecimiento de las deudas, el deterioro de los vínculos familiares, las adicciones y la frustración de proyectos personales.
La carta lleva la firma del presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, junto con el cardenal Ángel Rossi, vicepresidente primero; César Daniel Fernández, vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, secretario general. Los obispos cuestionaron la demora en el tratamiento legislativo y reclamaron que el Senado asuma su responsabilidad frente a una problemática que afecta a numerosas familias.
Finalmente, la Conferencia Episcopal insistió en la necesidad de que la Cámara alta dé una respuesta concreta y evite nuevas postergaciones. Además, retomó un mensaje del papa León XIV para convocar a priorizar el bien común, la dignidad humana y la protección de las nuevas generaciones ante el crecimiento de las apuestas digitales.