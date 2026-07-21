Una impactante imagen muestra la transformación que sucedió en Chubut, en el Parque Nacional Los Alerces, donde videos y fotografías del Embalse Amutui Quimey evidencian el marcado descenso del nivel del agua.

El registro hecho por Marcos Ponce compara imágenes tomadas durante la primavera de 2025 con otras captadas en julio de 2026 en la Bahía de Los Palos. En ellas se observa cómo un sector que hace apenas unos meses estaba completamente cubierto por el agua hoy es un terreno totalmente seco.

El buzo esquelense comentó que hace unos días caminó donde hace meses buceaba con sus amigos.

Según explicó el buzo, el fenómeno fue atribuido por el gerente de Hidroeléctrica Futaleufú, el ingeniero Pablo Belkenoff, a la escasez de nieve durante los dos últimos inviernos y a los veranos secos que afectaron a la región.

Hoy el Embalse Amutui Quimey se encuentra actualmente 20 metros por debajo de la cota máxima esperada para esta época del año, lo cual evidencia el déficit hídrico.

El buzo Ponce recordó que años atrás ya había realizado una comparación similar, aunque aseguró que la diferencia observada en esta temporada "supera ampliamente" a la registrada entonces.