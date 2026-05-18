Neuquén refuerza la ayuda al campo para mitigar el impacto de la sequía en la región

“Tenemos que pensar en que cada animal que permanezca en el campo produzca. La sequía es un proceso largo y las decisiones que se toman hoy son fundamentales para atravesar el invierno y prepararse para la próxima primavera”, señaló el secretario de Producción e Industria de Neuquén, Diego García Rambeaud, al referirse a las acciones que impulsa el Gobierno para acompañar a productores afectados por la falta de precipitaciones.

El funcionario sostuvo que la sequía comenzó a evidenciarse durante el invierno de 2025 y que desde entonces se puso en marcha un esquema de intervención para atender las distintas realidades productivas de la Provincia. “El proceso de sequía arrancó en junio y julio de 2025, cuando los productores comenzaron a transmitirnos la situación crítica por la falta de precipitaciones y nieve. A partir de ahí se declaró la emergencia y se diseñó un paquete amplio de medidas para todos los perfiles productivos”, explicó.

En ese sentido, destacó que la Provincia amplió significativamente los recursos destinados a la asistencia. “Se cuadruplicó el presupuesto previsto para abordar la emergencia, alcanzando un incremento del 430% destinado a financiamiento, capacitación y asistencia técnica”, afirmó.

Las acciones implementadas incluyen líneas de financiamiento accesibles para pequeños y medianos productores, fondos para la compra de forraje, obras para el acondicionamiento de vertientes y perforaciones, sistemas de redistribución de agua dentro de los campos, fortalecimiento de organizaciones de productores mediante fondos rotatorios y capacitaciones vinculadas al manejo productivo en escenarios de sequía.

García Rambeaud también puso el foco en el programa de incentivo para la venta de animales de refugo, una herramienta que busca reducir la presión sobre los campos y mejorar la productividad de los rodeos. “Es necesario sacar de los predios los animales improductivos para priorizar aquellos que generan carne, lana o reproducción. La Provincia paga un incentivo adicional sobre el valor de venta para facilitar esa decisión”, señaló.

El secretario sostuvo que la situación climática exige revisar estrategias y orientar la producción hacia parámetros de mayor eficiencia. Además, recordó que los productores que aún no accedieron a las herramientas disponibles pueden acercarse a las agencias de Producción distribuidas en toda la Provincia.