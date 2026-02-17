Tras más de dos meses del inicio de los primeros focos de fuego en el Parque Nacional Los Alerces, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) confirmó que el incendio se encuentra contenido, tras consumir más de 16 mil hectáreas. Las autoridades advierten que la situación puede revertirse ante situaciones meteorológicas adversas.

Luego de la baja de temperatura, las lluvias y sorpresivas nevadas, desde AFE comunicaron este martes que el incendio en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, se encuentra está contenido.

“Las tareas coordinadas en el marco del Comando Unificado junto a la Administración de Parques Nacionales y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, permitieron consolidar el perímetro y detener el avance del fuego, en un operativo de alta complejidad”, destaca el comunicado.

La buena noticia fue celebrada ya que este incendio nunca había llegado a este nivel, sin embargo mantendrán el despliegue y monitoreo en toda la zona para evitar que se propague en otras zonas o se reactive.

Esto se debe porque el Servicio Meteorológico Nacional, a través del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, anuncia que todavía hay riesgo de incendios en la zona. En estos más de dos meses trabajaron 473 personas, de las cuales 329 corresponde a personal de línea y 144 de apoyo.

El hecho de que esté contenido significa que se ha logrado construir una línea alrededor de su perímetro, provocando que se frene allí y no se siga expandiendo. Controlado significa que los brigadistas lo han extinguido por completo, algo que aún no ocurrió.

El último reporte de este lunes 16 indica que la actividad turística continúa mientras brigadistas trabajan en sectores remotos. El Comando Unificado continúa la supresión de puntos calientes detectados con sobrevuelos e imágenes térmicas de drones. Los medios aéreos se utilizan para traslado y repliegue de personal y descargas de agua en áreas críticas.

Además el fin de semana aumentó la circulación en Ruta 71 (Portada Centro–Portada Norte), con visitantes en áreas diurnas y servicios del Parque. Caminos internos y accesos secundarios continúan operativos con apoyo vial.