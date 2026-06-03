Por primera vez desde que se conoció el crimen de Agostina Vega, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se refirió públicamente al caso que conmueve a la provincia y al país. Lo hizo durante un acto por el Día del Bombero Voluntario, donde pidió un minuto de silencio antes de pronunciar unas palabras sobre el crimen de la adolescente de 14 años.

Visiblemente afectado, el mandatario expresó que "es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características". También reconoció que Córdoba atraviesa días de profunda tristeza por lo ocurrido.

"Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos", señaló Llaryora durante su discurso, en el que buscó transmitir acompañamiento a la familia de la víctima y ratificar el compromiso de la Provincia con la investigación.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la revelación de una reunión que mantuvo con el entorno más cercano de Agostina. El gobernador contó que el domingo por la noche se reunió con el padre y los abuelos de la adolescente para explicarles personalmente las acciones realizadas por el Estado desde el inicio de la búsqueda.

"Como padre, antes que como gobernador, decidí hablar primero con la familia", sostuvo el mandatario al explicar por qué había evitado pronunciarse públicamente durante los primeros días posteriores al hallazgo del cuerpo.

Durante su mensaje, Llaryora aseguró que el caso debe transformarse en un punto de reflexión para toda la sociedad y planteó la necesidad de fortalecer las tareas de prevención, concientización y educación para combatir la violencia de género.

En ese sentido, afirmó que Córdoba debe continuar trabajando para garantizar que quienes cometan este tipo de delitos reciban "todo el peso de la ley" y remarcó que las instituciones deben actuar con firmeza frente a hechos de semejante gravedad.

El gobernador también defendió el accionar del Estado provincial durante la búsqueda de Agostina y aseguró que desde el primer momento se pusieron a disposición todos los recursos necesarios para intentar encontrarla y avanzar posteriormente en la investigación del crimen.

"Vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio", afirmó al cerrar su mensaje.

Las declaraciones de Llaryora se produjeron en una jornada especialmente sensible para Córdoba. Mientras se desarrollaban actos y movilizaciones por el Ni Una Menos, familiares, vecinos y organizaciones sociales continuaban reclamando justicia por Agostina, cuyo caso se convirtió en uno de los hechos de mayor impacto social de los últimos años en la provincia.