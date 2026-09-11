Inflación en agosto: cómo quedó Argentina frente a América Latina

La inflación de agosto volvió a dejar a la Argentina en una posición particular dentro de América Latina. Con una suba mensual del 1,7%, el país quedó segundo entre las economías de la región relevadas, solamente por debajo de Venezuela, que registró un incremento del 8,9% en sus precios durante el mes. En la Argentina, el IPC acumuló 21,3% en los primeros ocho meses del año y 33,5% en los últimos 12 meses.

El dato argentino también muestra una diferencia importante respecto de sus vecinos. Mientras la inflación mensual fue del 1,1% en Bolivia y del 0,6% en Chile, otros países registraron variaciones todavía menores: Colombia tuvo un aumento del 0,39%, Uruguay del 0,24% y Perú del 0,15%. Paraguay, en tanto, no registró variación de precios durante agosto.

La situación es todavía más marcada cuando se observa la inflación interanual. Argentina es el único país de la región, con excepción de Venezuela, que mantiene una tasa anual de dos dígitos. En los últimos 12 meses, el IPC argentino avanzó 33,5%, mientras que Chile acumuló 4,1%, Uruguay 4,55% y Colombia 6,24%. En Paraguay, la variación interanual fue de apenas 1,5%.

Venezuela permanece muy por encima del resto, aunque en agosto consiguió reducir fuertemente el ritmo mensual de aumento de los precios. El 8,9% registrado por el Banco Central venezolano implicó una caída respecto del 19,9% de julio. Aun así, la inflación interanual continúa en niveles extremadamente elevados, de acuerdo con los datos difundidos sobre la evolución de los precios en ese país.

En Bolivia, los precios aumentaron 1,1% en agosto, con una inflación acumulada del 3% desde enero y del 5,02% en la comparación interanual. Chile, por su parte, tuvo una suba mensual del 0,6%, acumuló 3,6% en el año y llegó al 4,1% interanual. El resultado chileno fue superior al esperado y estuvo impulsado principalmente por alimentos y transporte.

Colombia registró en agosto una inflación mensual del 0,39%, mientras que el acumulado de 2026 llegó al 5,35% y la medición interanual al 6,24%. El dato anual volvió a ubicarse por encima del registrado en julio y se mantiene por encima del rango objetivo del Banco de la República.

En Uruguay, el IPC aumentó 0,24% en agosto, acumuló 3,65% en los primeros ocho meses y llegó al 4,55% interanual. Perú mostró una variación mensual del 0,15% y un acumulado del 4,06% en el año, mientras que Paraguay fue el caso de menor movimiento de precios entre los países mencionados, con 0% mensual, 1,8% acumulado y 1,5% interanual.

La comparación regional quedará completa durante los próximos días. Brasil difundirá su dato de inflación de agosto este viernes 11 de septiembre, mientras que Ecuador dará a conocer su indicador el lunes 14. Con esos resultados se podrá terminar de ordenar el ranking regional, aunque la fotografía disponible hasta ahora ubica a la Argentina nuevamente entre los países con mayores aumentos mensuales de precios.