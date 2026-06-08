La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,1% durante mayo, según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). El dato representó una nueva desaceleración respecto de abril y se convirtió en el registro mensual más bajo de 2026.

Con este resultado, la inflación acumulada durante los primeros cinco meses del año alcanzó el 14%, mientras que la variación interanual se ubicó en torno al 33%, manteniendo la tendencia descendente que viene observándose desde comienzos de año.

El indicador porteño es seguido de cerca por economistas, empresas y consultoras debido a que suele anticipar el comportamiento que posteriormente exhibe el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional elaborado por el INDEC.

Durante mayo, los mayores incrementos se registraron en distintos rubros vinculados al consumo cotidiano de los hogares. Entre ellos aparecieron aumentos en vivienda, servicios públicos, alimentos, transporte, salud y educación, aunque con una intensidad menor a la observada durante los primeros meses del año.

Uno de los factores que contribuyó a moderar el índice fue el comportamiento de los alimentos y bebidas, un segmento que tiene una fuerte incidencia dentro de la canasta utilizada para medir la inflación. Las subas registradas durante mayo estuvieron por debajo de los niveles que habían mostrado meses anteriores.

También se observaron aumentos vinculados a actualizaciones tarifarias y ajustes en distintos servicios regulados, aunque sin el impacto que tuvieron en etapas anteriores del proceso de normalización económica impulsado por el Gobierno nacional.

Los datos conocidos este lunes son observados con especial atención por el mercado debido a que aparecen pocos días antes de la publicación del índice nacional de inflación correspondiente a mayo.

En las últimas semanas, distintos funcionarios del Gobierno habían anticipado la posibilidad de que el dato nacional mostrara una nueva desaceleración. Incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado que esperaba una cifra inferior a la registrada durante abril.

El resultado informado por la Ciudad fortalece esas expectativas y alimenta la posibilidad de que la inflación continúe transitando un sendero descendente durante los próximos meses.

No obstante, los especialistas advierten que todavía persisten desafíos importantes. Entre ellos aparecen las actualizaciones pendientes en algunos servicios, la evolución del consumo, el comportamiento del tipo de cambio y el impacto que puedan tener futuras decisiones económicas sobre los precios.

A pesar de ello, el dato de mayo representa una señal positiva para la estrategia económica del Gobierno, que tiene como uno de sus principales objetivos consolidar la desaceleración inflacionaria después de varios años marcados por índices elevados.

Ahora la atención del mercado estará puesta en la publicación del índice nacional que difundirá el INDEC en los próximos días y que permitirá confirmar si la tendencia observada en la Ciudad de Buenos Aires también se replica a nivel país.

Por el momento, el dato porteño deja una conclusión clara: mayo cerró con la inflación mensual más baja del año y consolidó la desaceleración que comenzó a observarse durante el primer tramo de 2026.