El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en abril una suba de 5,2% y acumuló un incremento interanual de 30,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El dato mostró una aceleración respecto de marzo y estuvo impulsado principalmente por aumentos en productos manufacturados y bienes importados. De acuerdo al informe oficial, el indicador acumuló además un alza de 11,7% en los primeros cuatro meses de 2026. Dentro de la estructura del índice, los productos nacionales registraron una suba de 5%, mientras que los importados aumentaron 7,8% durante abril.

Entre los componentes nacionales, las mayores variaciones se observaron en productos manufacturados, petróleo crudo y gas, además de productos agropecuarios. El informe también incluyó el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que mostró un incremento mensual de 5,1% y una variación interanual de 30,2%.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró una suba de 4,8% en abril y acumuló un aumento de 31,2% en los últimos doce meses.

Los datos difundidos por el organismo estadístico se conocieron luego de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que había mostrado una inflación minorista de 2,6% para el mismo período. La evolución de los precios mayoristas suele ser seguida de cerca por analistas y empresas debido a su impacto potencial sobre costos de producción y futuros precios al consumidor.