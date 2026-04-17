Un intenso temporal de lluvias causó inundaciones y la caída de árboles en Santa Rosa, la capital de la provincia de La Pampa. En esa ciudad, el torrente de agua alcanzó los 90 milímetros y desde el Municipio recomendaron a los vecinos resguardarse en sus domicilios.

Fuentes oficiales de Santa Rosa informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la lluvia superó la capacidad del sistema de drenaje. Por su parte, la laguna y algunos canales se encontraban desbordados.

Se registraron árboles y cables caídos en la vía pública, al tiempo que la tormenta provocó la salida de funcionamiento de distintas subestaciones eléctricas en diversos sectores, motivo por el que la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa trabaja para restablecer el servicio.

Cuáles son las recomendaciones de las autoridades de Santa Rosa

Todas las áreas operativas del Municipio de Santa Rosa están trabajando de manera articulada con la Defensa Civil de la provincia de La Pampa, Bomberos y Policía para asistir a las familias afectadas y despejar la vía pública.

Personal del Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana (EMHSU), la Empresa Municipal de Transporte Urbano (EMTU), el área de Desarrollo Social y Tránsito están desplegados en las calles de Santa Rosa. A raíz del anegamiento de las calles, desde el Municipio adelantaron que no habrá recolección de residuos y se les pidió a los habitantes no sacar la basura hasta tanto la situación se normalice.

Líneas de ayuda para los vecinos de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa

En este contexto, las autoridades aconsejaron a los ciudadanos permanecer en sus hogares hasta que mejoren las condiciones climatológicas. Desde el Municipio de Santa Rosa aconsejaron a aquellos vecinos que necesiten asistencia que se comuniquen al 147, línea telefónica disponible las 24 horas, o a los teléfonos 2954 26-9639 / 2954 85-1434.