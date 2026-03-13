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Crisis por lluvias

Inundaciones en Tucumán: buscan declarar la emergencia económica y social

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse pidió declarar la emergencia por 180 días en Tucumán tras las inundaciones que dejaron más de 15.000 evacuados.

Por Redacción

Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 18:45
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Inundaciones en Tucumán: piden que se declare la emergencia económica y social

El legislador tucumano Gerónimo Vargas Aignasse, del bloque Justicialista, presentó un proyecto en la Legislatura para que el gobernador Osvaldo Jaldo declare la emergencia económica y social en Tucumán por 180 días debido a las inundaciones que afectaron a diversas localidades de la provincia.

La iniciativa busca habilitar herramientas excepcionales para asistir a las familias damnificadas por el fenómeno climático y acelerar la recuperación de las zonas afectadas.

Según el texto del proyecto, el objetivo es “asistir a las familias damnificadas por el fenómeno climático extraordinario, contribuir a la recuperación de las actividades económicas, productivas y comerciales afectadas y facilitar la implementación de acciones extraordinarias” destinadas a mitigar las consecuencias sociales y económicas de la emergencia.

Posible extensión de la medida

El proyecto establece que la emergencia podría prorrogarse por otros seis meses, en caso de que la situación climática y social así lo requiera.

La propuesta también otorga facultades al gobernador Osvaldo Jaldo para implementar medidas excepcionales orientadas a la asistencia de los afectados y a la reconstrucción de las zonas dañadas.

Apoyos políticos al proyecto

La iniciativa recibió el respaldo de legisladores de distintos espacios políticos.

Entre quienes expresaron su apoyo se encuentran los peronistas Maia Martínez, Roberto Moreno y Roque Argañaraz, además del radical José Cano y Walter Berarducci, del espacio Compromiso Tucumán, según información difundida por Noticias Argentinas.

El proyecto busca habilitar mecanismos de ayuda directa para las familias damnificadas por las inundaciones.

Entre las medidas previstas, los afectados podrían acceder a:

  • Subsidios económicos

  • Ayudas directas

  • Programas especiales de asistencia

El objetivo es favorecer la recuperación de las condiciones de vida y de la actividad económica en las zonas afectadas por las lluvias.

Más de 15.000 evacuados por las lluvias

Las precipitaciones registradas en las últimas jornadas alcanzaron unos 170 milímetros, lo que provocó inundaciones en distintas localidades de Tucumán.

Como consecuencia del temporal, alrededor de 15.000 vecinos debieron ser evacuados, de acuerdo con datos oficiales.

Dentro de ese total, 4.500 evacuados pertenecen a la localidad de La Madrid, uno de los puntos más golpeados por el fenómeno climático.

Las autoridades provinciales continúan trabajando en operativos de asistencia y evaluación de daños.

Pronóstico: continúa el alerta meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que podrían registrarse nuevas tormentas en las próximas horas, con una probabilidad cercana al 80 %.

El pronóstico mantiene en alerta a las autoridades provinciales, que siguen monitoreando la evolución del clima y la situación de las zonas afectadas.

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