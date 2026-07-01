La investigación contra Adorni incorpora gastos millonarios con tarjetas de crédito

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exjefe de Gabinete Manuel Adorni incorporó un nuevo informe contable que registra consumos por $139 millones mediante tarjetas de crédito durante su paso por el Gobierno nacional. Según la documentación analizada por la fiscalía, los gastos corresponden al período comprendido entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, cuando el exfuncionario todavía integraba el gabinete de Javier Milei.

De acuerdo con los datos reunidos por el fiscal federal Gerardo Pollicita, los consumos mensuales superaban los ingresos declarados por Adorni. Mientras su remuneración rondaba los $3,5 millones mensuales hacia fines de 2025, los registros muestran gastos de entre $4 y $6 millones por mes, una diferencia que forma parte del análisis patrimonial que lleva adelante la Justicia.

La pesquisa también detectó compras por más de $5,1 millones realizadas con tarjetas de crédito pertenecientes a dos colaboradores directos: la directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, y un empleado de la entonces Vocería Presidencial, Luis Aluju. La hipótesis de los investigadores sostiene que esas tarjetas habrían sido utilizadas para ocultar el verdadero volumen de gastos, especialmente en la adquisición de artículos tecnológicos.

Uno de los episodios bajo análisis involucra la compra de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8, valuado en $2.184.999. Durante su declaración testimonial ante el Tribunal Oral Federal N.º 7, Schiuma confirmó que prestó su tarjeta para concretar la operación y aseguró que luego recibió el dinero en efectivo por parte de Adorni.

Estas nuevas evidencias se suman a otras líneas de investigación abiertas por la fiscalía, entre ellas los pagos en efectivo por US$245.000 que, según declaró el contratista Matías Tabar, recibió por las refacciones realizadas en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Ese testimonio también forma parte del expediente judicial.

Por el momento, el fiscal Pollicita espera el informe definitivo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para completar la evaluación patrimonial del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti. Si las explicaciones sobre el origen de los fondos no resultan satisfactorias, la fiscalía podría solicitar la declaración indagatoria de Manuel Adorni ante el juez federal Ariel Lijo.