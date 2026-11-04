El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, repudió el ataque contra trabajadoras sexuales trans ocurrido en los Bosques de Palermo y aseguró que el hecho no quedará impune. El funcionario calificó las agresiones como de “suma gravedad” y afirmó que se trabaja para identificar a los responsables.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Macri indicó que dio instrucciones a los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Seguridad, Horacio Giménez, para avanzar con la investigación. “No vamos a permitir que estos delitos queden impunes”, expresó y advirtió que a los responsables les aplicarán “todo el peso de la ley”.
El episodio tomó repercusión luego de que se viralizaran videos en los que se observa a un grupo de jóvenes atacar a golpes a mujeres trans en los Bosques de Palermo. Según las imágenes difundidas, los agresores las persiguieron y les arrojaron distintos objetos durante la secuencia.
Uno de los aspectos que generó mayor indignación fue que los propios atacantes registraron las agresiones y compartieron las grabaciones en redes sociales. Las publicaciones provocaron un amplio repudio y volvieron a poner en discusión la violencia y la discriminación que atraviesan las mujeres trans.
La Policía de la Ciudad interviene en el caso y según la información difundida hasta el momento, no se habían registrado detenciones. La investigación busca identificar a quienes participaron del ataque y establecer las circunstancias en las que ocurrió.