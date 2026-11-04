El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, repudió el ataque contra trabajadoras sexuales trans ocurrido en los Bosques de Palermo y aseguró que el hecho no quedará impune. El funcionario calificó las agresiones como de “suma gravedad” y afirmó que se trabaja para identificar a los responsables.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Macri indicó que dio instrucciones a los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Seguridad, Horacio Giménez, para avanzar con la investigación. “No vamos a permitir que estos delitos queden impunes”, expresó y advirtió que a los responsables les aplicarán “todo el peso de la ley”.

Jorge Macri repudió el ataque contra trabajadoras sexuales trans ocurrido en los Bosques de Palermo.

El episodio tomó repercusión luego de que se viralizaran videos en los que se observa a un grupo de jóvenes atacar a golpes a mujeres trans en los Bosques de Palermo. Según las imágenes difundidas, los agresores las persiguieron y les arrojaron distintos objetos durante la secuencia.

Uno de los aspectos que generó mayor indignación fue que los propios atacantes registraron las agresiones y compartieron las grabaciones en redes sociales. Las publicaciones provocaron un amplio repudio y volvieron a poner en discusión la violencia y la discriminación que atraviesan las mujeres trans.

La Policía de la Ciudad interviene en la investigación, que hasta el momento no registraba detenidos.

La Policía de la Ciudad interviene en el caso y según la información difundida hasta el momento, no se habían registrado detenciones. La investigación busca identificar a quienes participaron del ataque y establecer las circunstancias en las que ocurrió.