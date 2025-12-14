La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking WTA, rechazó la participación de mujeres trans en el circuito femenino y calificó esa posibilidad como injusta en términos deportivos. La tenista expuso su postura durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, en la previa de la exhibición La batalla de los sexos, que disputará el 28 de diciembre ante el australiano Nick Kyrgios en Dubai.

Sabalenka sostuvo que la inclusión de jugadoras transgénero generaría una ventaja biológica sobre las tenistas cis -se refiere a tenistas cuya identidad de género (por ejemplo, hombre, mujer) coincide con el sexo que se les asignó al nacer- y apuntó contra el impacto que tendría en la competencia: “Es un tema complicado. No tengo nada en contra de ellas, pero creo que siguen teniendo una gran ventaja sobre las mujeres, y creo que no es justo para una mujer enfrentarse básicamente a un hombre, biológicamente hablando”, afirmó en TalkTV.

Luego agregó, “las mujeres han trabajado toda su vida para alcanzar su límite y luego tienen que enfrentarse a hombres, que son biológicamente mucho más fuertes. Así que, para mí, no estoy de acuerdo con este tipo de cosas en el deporte”.

Kyrgios acompañó la postura de su colega y evitó entrar en mayores detalles, “Sí, yo siento exactamente lo mismo”, respondió el australiano cuando se le pidió su opinión durante la entrevista que compartió con Sabalenka.

La WTA permite la participación de mujeres transgénero en torneos oficiales si cumplen un reglamento que exige demostrar una concentración de testosterona inferior a 2,5 nanomoles por litro durante un período mínimo de dos años previos a la inscripción, y además solicita una declaración firmada en la que se acredite identidad de género femenina o no binaria según los criterios vigentes de la organización.

Actualmente no hay jugadoras trans ubicadas en posiciones relevantes del ranking. El antecedente más recordado continúa siendo el de la estadounidense Renée Richards, quien compitió en el circuito femenino desde fines de los setenta tras participar en el US Open masculino en décadas anteriores y más tarde trabajó como entrenadora en el circuito profesional.