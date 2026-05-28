El presidente, Javier Milei, volvió a poner a Neuquén como ejemplo del modelo económico impulsado por el Gobierno nacional y destacó el crecimiento de la provincia a partir del desarrollo energético.

Durante su participación en el Latam Economic Forum, realizado en Buenos Aires, Milei afirmó que Neuquén “es la provincia que más crece en Argentina” gracias al esquema de promoción de inversiones. La referencia del Presidente estuvo vinculada principalmente al avance de proyectos energéticos en Vaca Muerta.

En su discurso, Milei citó una frase pronunciada semanas atrás por Rolando Figueroa. Según recordó el Presidente, el gobernador neuquino había señalado que la adhesión al RIGI le costó a la provincia unos 3,5 millones de dólares en recursos, pero que generará inversiones cercanas a los mil millones de dólares.

La frase mencionada por el Presidente había sido pronunciada durante una jornada sobre el rol de Neuquén en el mercado energético mundial, realizada en mayo en el Centro de Convenciones Domuyo.

El Gobierno nacional considera a Neuquén como uno de los principales casos testigo del funcionamiento del RIGI debido al volumen de inversiones proyectadas en petróleo y gas no convencional. En paralelo, Milei impulsa el denominado “Súper RIGI”, un nuevo esquema orientado a atraer inversiones en industrias tecnológicas y sectores considerados estratégicos.

El proyecto del Súper RIGI contempla beneficios fiscales y estabilidad normativa para inversiones superiores a los mil millones de dólares en áreas como inteligencia artificial, infraestructura digital, biotecnología y semiconductores.

En los últimos meses, Neuquén consolidó además un fuerte crecimiento exportador impulsado por la actividad energética. Informes económicos ubican a la provincia entre las de mayor expansión vinculada al comercio exterior y a la producción hidrocarburífera.